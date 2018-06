SKISKYTTERBRØDRENE: Tarjei Bø (t.v.) og Johannes Thingnes Bø skal konkurrere i Drammen i helgen. Foto: Jostein Magnussen

Bryllupsfeber blant skiskytterne – derfor sover Thingnes Bø dårlig

Publisert: 08.06.18 16:53

SKISKYTING 2018-06-08T14:53:42Z

DRAMMEN (VG) Det er bryllupsfeber i skiskytterleiren – og noen er mer nervøse enn andre om dagen.

Som Johannes Thingnes Bø (25), som fortsatt ikke vet når kompisene drar han med på utdrikningslag før han gifter seg med sin Hedda Kløvstad Dæhli 30. juni.

– Vi gleder oss til å lage et skikkelig kjør for han nå, sier storebror Tarjei Bø.

– Det er en «once in a lifetime»-greie når han skal gifte seg, så vi må jo få drite han ut skikkelig og sørge for at han har et par historier som han husker resten av livet. Han skal ydmykes.

Tarjei Bø er ikke forlover i broren bryllup, men det stopper han ikke fra å trekke i trådene når utdrikningslaget forberedes.

– Han er nok litt urolig fordi han vet vi er en gjeng som er glad i å gi litt gass. Men jeg får jo igjen med samme mynt den dagen det er min tur, så jeg må tenke på at det jeg «legger inn» nå det får jeg igjen med rente senere, humrer Tarjei Bø.

I helgen er han sammen med broren og landslagskollegene for å delta på sommerføre i Drammen hvor skiskytterkonkurransen «Midt i Drammen» arrangeres fredag og lørdag.

– Har sovet dårlig

– Jeg har ventet på dette utdrikningslaget siden vi var ferdig med sesongen og har skjønt at den kan komme hver helg. Så jeg har sovet dårlig hver natt til fredag, sier Johannes Thingnes Bø.

Siden de skal konkurrere denne helgen sover han imidlertid trygt – enn så lenge.

OL-mesteren sier det er lurt at broren Tarjei tenker på sitt eget bryllup nå som han planlegger utdrikningslaget.

– Hvis jeg får svi så får han svi dobbelt. Sånn er mekanismene, sier Johannes Thingnes Bø og ler.

Han gleder seg til bryllupet. For en gangs skyld er han før storebroren.

– Jeg har fulgt etter han hele tiden og gjort hans valg. Men han har hverken giftet eller forlovet seg, så nå måtte jeg ta tak selv. Det er vel én av få ting jeg ikke har tatt etter han.

Har to forlovere

Han har ikke mindre enn to forlovere, begge barndomskompiser, når han nå skal gifte seg.

– Jeg gleder meg veldig. Det blir en stor dag, sier Thingnes Bø om det kommende bryllupet.

En annen som gleder seg er skiskytter Marte Olsbu – dobbelt sølvvinner fra OL i Pyeongchang i vinter. Hun står brud i Froland i august og skal gifte seg med Sverre T. Røiseland.

– Han fridde i fjor sommer i juli. Så begynte vi å planlegge på sensommeren og høsten i fjor og falt ned på at august var en fin tid. Vi gleder oss. Det blir gøy å samle familie og venner og feire. Det blir en bra helg, tror jeg, sier Olsbu.