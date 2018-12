TOK STAFETTGULLET: Her går Anton Sjipulin russerne inn til stafettseier under VM i Hochfilzen. To av løperne på russernes gullag står på politiets liste over dopingmistenkte. I bakgrunnen Martin Fourcade. Foto: Jostein Magnussen

Politiet aksjonerte mot russiske skiskyttere - Sjipulin: - En heksejakt

SKISKYTING 2018-12-13T09:59:43Z

Politiet i Østerrike har gjennomført en aksjon mot hotellet hvor de russiske skiskytterne bor i forbindelse med verdenscupen i Hochfilzen. Russernes beste løper, Anton Sjipulin, er rasende.

Publisert: 13.12.18 10:59 Oppdatert: 13.12.18 12:23

Det internasjonale skiskytterforbundet, IBU, bekrefter aksjonen og viser til en uttalelse fra påtalemyndigheten i Østerrike hvor det bekreftes at man har innledet etterforskning av fem russiske ledere for en rekke brudd på dopingbestemmelsene.

– Man etterforsker også fem russiske skiskyttere basert på svindel i forbindelse med doping. Alle de mistenkte har fått informasjon om etterforskningen i henhold til østerriksk lov. Det er ikke gjennomført verken razzia eller avhør, skriver IBU i en pressemelding.

Russerne er i Hochfilzen i Østerrike for å delta under verdenscupløpene som innledes med kvinnenes sprint nå i ettermiddag.

Ifølge nyhetbyrået AFP er aksjonen i går et ledd i dopingetterforskningen av Russland. Russerne skal ha blitt avhørt i forbindelse med dopinganklager under VM i Hochfilzen i fjor.

10 navn på liste

Den kjente russiske journalisten Dmitrij Gubernijev har lagt frem en liste med 10 mistenkte russere. På den listen er både Anton Sjipulin og Alexander Loginov. I alt består den av fem løpere og fem ledere.

– Det gjelder brudd på antidopingreglene under VM i Hochfilzen i 2017, skriver Gubernijev.

En representant for statsadvokaten bekrefter overfor avisen Sport Ekspress at ti utøvere og ledere er mistenkt for svindel og brudd på antidopingregelverket.

- Vi har foreløpig liten informasjon om hvilke anklager dette gjelder. Vi har tatt kontakt med ambassaden i Wien for å få juridisk hjelp, sier den russiske skiskytterpresidenten Vladimir Dratsjev til Sport Ekspress.

Avisen mener at en mulig forklaring til at dette skjer nå, er at det har sammenheng med Anders Besseberg-saken. Den tidligere IBU-presidenten er under etterforskning av østerriksk politi.

– Sint og rasende

Russlands beste skiskytter de siste årene, Anton Sjipulin, avviser alle anklager og er rasende.

– Jeg aner ikke hva som foregår. Jeg er sint og rasende over den heksejakten som pågår. Den undergraver ikke bare antidoping-organisasjonene men skiskyting som sport, skriver Sjipulin på Instagram.

Han er klar på at han aldri har tatt doping.

– Jeg har aldri brutt en eneste dopingregel. Alle beskyldninger og rykter er bare tøv, sier russeren som er under trening og etter planen skal gjøre comeback senere i sesongen.

Den profilerte UD-talskvinnen Maria Zakharova sier at Russland reagerer sterkt på det som skjer i Østerrike. Hun spekulerer i om det er politiske grunner til razziaen mot russerne.

- Hvis det er en politisk komponent og et forsøk på psykisk press på våre utøvere blir bekreftet, vil det ikke ta lang tid før vår reaksjon kommer, sier Zakharova ifølge nyhetsbyrået Tass. Hun sier russiske diplomater jobber med saken.

- Østerriksk politis besøk hos våre utøvere er resultatet av et godt vennskap mellom den tidligere ledelsen i det russiske skiskytterforbundet og tidligere IBU-president Anders Besseberg. Derfor fortsetter østerriksk politi å undersøke, sier Aleksander Tikhnov til Sovjetskij Sport.

Tikhonov er tidligere visepresident i IBU og skiskytter.

- Det ble drevet med doping i fravær av medaljer, og de tidligere lederne i skiskytterforbundet vårt fikk anerkjennelsesbrev fra Besseberg for sitt bidrag til utviklingen av skiskyting i Russland, fortsetter Tikhonov, som nærmest ukentlig uttaler seg kritisk til tidligere skiskytterpresident, milliardæren Mikhail Prokhorov.

Tok to VM-medaljer Russerne dro fra Østerrike med to VM-medaljer: gull på herrenes stafett og bronse på mix-stafetten.

Anton Sjipulin gikk begge stafettene.