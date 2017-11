Fourcade suveren – Bjøntegaard imponerte

SJUSJØEN/OSLO (VG) Martin Fourcade (29) levde opp til favorittstempelet. Samtidig fikk Erlend Bjøntegaard (27) en pangåpning på sesongen.

Erlend Bjøntegaard imponerte med andreplass i den nasjonale åpningen på Sjusjøen, foran Johannes Thingnes Bø på tredjeplass.

Martin Fourcade skjøt feilfritt, gikk som vanlig fort, og vant til slutt med 13,2 sekunder.

Kongsberg-skiskytteren Bjøntegaard skjøt fullt hus, og kom i mål 14,4 sekunder foran Thingnes Bø som bommet to ganger.

Bjøntegaard gikk jublende over målstreken og så nesten mer fornøyd ut enn den franske vinneren. 27-åringen vet godt at løpet kan bety mye for verdenscup-starter den kommende tiden, som en av syv norske på landslaget.

– Det å ha en god start, det liker jeg godt. Jeg er skikkelig fornøyd med dagen i dag. Det her var en bekreftelse på at jobben vi har lagt ned i vår, sommer og høst har gitt resultater, sier Bjøntegaard til NRK.

Verdenscup-sesongen starter neste helg i Östersund.

Hegle Svendsen nummer 46

Tarjei Bø ble tredje beste nordmann med en femteplass. Bø har slitt med sykdom den siste tiden, men leverte fjerde beste langrennstid.

Ingen klarte å gjøre noe med Martin Fourcade.

– Det var veldig bra, men utrolig slitsomt. Vi må ikke fokusere for mye på følelsen, men det er bra for selvtilliten. Også viser det at forberedelsene har vært gode, for det må jeg ha et renn for å få bekreftelsen på, sier Fourcade til NRK.

Johannes Thingnes Bø, som ble nummer to bak Fourcade to ganger i fjorårets verdenscup, hadde beste langrennstid, men bommet altså to ganger lørdag.

– Jeg hadde veldig gode ski, sikkert de beste uti der i dag, det var kjempeartig. Det var litt rusk på skytinga, sier Thingnes Bø.

Emil Hegle Svendsen bommet fire ganger, og var godt over to minutter bak vinneren Fourcade. Han ble nummer 46.

– Det er vel ting som tyder på at han var litt tung og sliten i dag. Man får vente til i morgen for å se, for han har adskillig større potensial enn det han fikk vist i dag, mente Liv Grete Skjelbreid på NRKs sending.

Fourcade vant 14 individuelle verdenscupseire i fjor og viste lørdag at han blir å regne med også i OL-året 2018.

