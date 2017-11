Skogrand og Svendsen utsetter bryllupet

TRYSIL (VG) Sommerbryllupet til Samantha Skogrand (28) og Emil Hegle Svendsen (32) er utsatt.

TV-kjendisen og skiskytterprofilen forlovet seg noen dager før jul i fjor etter at Hegle Svendsen gikk ned på kne og fridde.

Bryllupet skulle etter planen stå neste sommer, men nå er det utsatt.

– Vi hadde satt en dato til sommeren, men vi har nå valgt å utsette det for at jeg skulle få ro til å forberede meg frem mot OL og fokusere 100 prosent på nettopp dét. Nå er det utsatt til 2019, sier Emil Hegle Svendsen til VG.

Det er også andre grunner til utsettelsen, men de ønsker ikke skiskytteren å si noe om.

– Men det var lett å ta avgjørelsen når det kom til stykket. Akkurat nå i et OL-år er sporten litt vesentlig. Vi får ta det når det føles riktig, sier trønderen som trives godt som forlovet.

– Deilig å være forlovet



– Takk, det går bra. Det er deilig å være forlovet. Jeg har hørt at det er etter at man gifter seg at problemene begynner, sier skiskytterveteranen og ler godt.



Hegle Svendsen og Skogrand møttes høsten 2013. Året etter startet den sportslige nedturen for skiskytteren, som vant sitt siste verdenscuprenn 3. desember 2014. Årsakene til det er mange.

Saken fortsetter under bildet

PÅ HJEMMEBANE: Emil Hegle Svendsen og skiskytterne forbereder seg til sesongstarten på hjemlig snø i Trysil. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Det har ballet på seg. Det er fire år siden ting stemte ordentlig bra. Jeg er alltid optimist uansett hvordan det går, men jeg føler at jeg er på vei tilbake til den gode, gamle Emil. Målet mitt er alltid å prøve å vinne skirenn, og jeg skal tilbake dit, sier 32-åringen og ramser selv opp tre grunner til at han skal bli å kjenne igjen på skiskytterstadioner i Europa utover vinteren:

1. Jeg har fått trent jevnt hele oppkjøringen.

2. Gode ski som passer meg bedre enn de jeg har hatt.

3. Jeg har funnet ut av mageproblemene og har en kropp som lystrer bedre enn den har gjort de siste fire årene.

Skal være der



– Du har fått orden på det meste nå, føler du selv at det er litt nå eller aldri for din del?

– Jeg tenker at når alt er i orden og alle problemene er ryddet av veien, da er jeg der. Det er jeg helt sikker på og det tviler jeg ikke på - hvis ikke det skulle dukke opp noen nye ting, sier Svendsen.

Han har vunnet verdenscupen sammenlagt én gang. Det skjedde i 2009/2010-sesongen. De tre siste sesongene har han 7., 10. og 9. plass sammenlagt.

En pekepinn på hvor trønderen står får vi allerede på den nasjonale skiskytteråpningen på Sjusjøen 17. november. Så innledes verdenscupen i svenske Östersund hvor Svendsens forrige seier kom.