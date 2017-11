Eckhoff felt av premierenerver - Fenne best av de norske

SJUSJØEN (VG) Hun har gått 143 verdenscuprenn, men under sesongstarten på Sjusjøen fikk Tiril Eckhoff (27) premierenerver.

– Jeg ble litt nervøs siden jeg ikke har gått noe testløp og ikke har fått skutt så mye med ski på beina. Det var et lite sjokk. Jeg må nok kjempe litt mer for å få ned blinkene for de går ikke så lett ned som jeg skulle ønske, sier Tiril Eckhoff etter tre bom på to skytinger og en beskjeden 16. plass på sprinten, over ett minutt bak vinneren, tyske Denise Herrmann.

Som vanlig var Eckhoff kjapp i sporet. I dag var det bare den tidligere spesialisten Herrmann som var raskere enn 27-åringen.

Hilde Fenne ble beste norske med sin 5. plass. Hun fikk én bom og var selvsagt strålende fornøyd.

– Jeg føler at jeg er sterk og går bra på ski selv om jeg ikke er i form. Jeg kjenner at jeg ikke har det siste «gearet» som jeg normalt ville hatt på sisterunden, sier Fenne.

Tredje raskest i sporet



Hun mener selv hun har mye å gå på i sporet. I så fall kan dette blir veldig bra. Fenne hadde nemlig tredje beste langrennstid på sprinten.

Denise Herrmann vant 8,7 sekunder foran hviterusserne Nadezhda Skardino og 22,6 sekunder foran Iryna Kryuko.

Skjøt seg bort



Darja Domratsjeva, som kommer rett fra høydetrening sammen med Ole Einar Bjørndalen, tok en 7. plass og ble tredje beste kvinne fra Hviterussland.

Kaia Wøien Nicolaisen (1 runde) ble tredje best av de norske med sin 17. plass. Marte Olsbu skjøt seg bort på den siste stående skytingen og fikk totalt tre runder. Det holdt til en 19. plass. Trøsten får være at hun var fjerde raskest i sporet.

PS! Herrenes sprint starter klokken 13.25.