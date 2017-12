Svendsen om russerne får OL-nekt: – Veldig kjedelig

ÖSTERSUND (VG) – Veldig, veldig kjedelig, sier Emil Hegle Svendsen (32) om russiske skiskytterkolleger som kan bli nektet OL-start.

Det kan fort bli tilfellet, og det hjelper ikke at det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har drevet omfattende dopingtesting av de russiske skiskytterne i snart to år uten at det foreligger én positiv prøve.

IBU-president Anders Besseberg mener det er uheldig at rene utøvere blir straffet. Emil Hegle Svendsen er enig.

– Det må jo føles fryktelig urettferdig for de utøverne som er rene og ikke får delta. Det er en situasjon som i utgangspunktet ikke er ønskelig, og veldig kjedelig for de som er ærlig og redelig, sier Svendsen.

Avgjøres tirsdag



Tirsdag er det ventet at IOCs avgjør om russerne får delta under OL i PyeongChang eller ikke.

– Vi utøverne vet for lite om hvilke beviser som foreligger og hva som skjedde under OL i Sotsji, men det er spesielt om alle skal bli utstengt på grunn av «syndene» til noen få.

Les også: FIS utestenger seks russere fra verdenscupen

Ole Einar Bjørndalen sitter i utøverkomitéen til IBU. Han synes det er en sak som er vanskelig å sette seg inn i.

– Det har jo kommet frem at dette dreier seg om mer enn skraping på noen prøver, det er mailkommunikasjon, telefonsamtaler, og da er det flere bevis. I tillegg er det vitner som har stått frem. Hvis russerne blir utstengt, håper jeg IOC har klare bevis. Har de ikke det så må de som er rene få lov til å gå i OL. Det er mitt ønske, sier Bjørndalen.

– Stoler på systemet



Tarjei Bø har dette utgangspunktet:

– Vi vil ha en ren og ærlig sport. Om det har skjedd ulovligheter i Sotsji så har jo det ingenting med positive eller negative prøver å gjøre. Det er det som gjør det så vanskelig. Vi kjenner ikke fakta og da blir det en vanskelig sak for oss å ta noe standpunkt i.

– Vi må stole på systemet, IOC og WADA og håpe at det ikke er noen annen agenda enn doping, og at man vil ha rene utøvere til mesterskapet, fastslår Ole Einar Bjørndalen.