Besseberg: – Veldig synd hvis rene utøvere ikke kan delta i OL

ÖSTERSUND (VG) Til tross for omfattende dopingtesting de siste to årene kan Anton Sjipulin og de russiske skiskytterne bli nektet OL-start. Det reagerer IBU-president Anders Besseberg på.

Problemet til Besseberg er at det internasjonale skiskytterforbundet bare er teknisk arrangør av skiskytterkonkurransene under OL i Pyeongchang. Det er IOC som bestemmer alt - også hvem som skal få delta.

– Jeg registrerer at det er mange som er bekymret for utøvernes rettssikkerhet. Et av hovedmålene våre er jo at vi skal beskytte rene utøvere uansett hvor de kommer fra. At rene utøvere skal straffes, synes jeg ikke er riktig, sier Anders Besseberg og beskriver det som er i ferd med å skje slik:

– Det blir omtrent som om noen skulle sjele bilen min og kjøre på en person, så skal jeg straffes fordi det var min bil. Det blir helt galt.

IBU-TOPP: Anders Besseberg

I snart to har har det internasjonale skiskytterforbundet drevet en omfattende dopingtesting av russiske skiskyttere i tillegg til den ordinære testingen som WADA har gjennomført.

Samtlige russere som har deltatt internasjonalt, har vært testet på alle mulige måter med urinprøver, såkalte ABP-prøver til utøvernes biologiske pass, samt blodprøver. Det har ikke ført til én positiv prøve.

– Det har vært omfattende og målrettet testing i alle fall siden februar 2016. Vi har hatt dyktige folk i sving som på heltid følger skiskyttere fra høsten til sesongen er ferdig, og som er eksperter på å tolke blodprøver. Sett i lys av det blir det veldig synd hvis 100 prosent rene utøvere ikke kan delta i OL, sier Anders Besseberg.

– Flere hundre dopingprøver har ikke felt noen russisk skiskytter de siste årene. Likevel kan de bli nektet å delta i PyeongChang-OL, de kan bli felt av gamle synder i russisk idrett?

– Ja, det er helt opp til styret i IOC. Så vidt jeg har forstått vil de ta en avgjørelse den 5. desember. Jeg trodde lenge at vi kanskje fikk en situasjon som før Rio-OL at IOC mer eller mindre overlot til de internasjonale forbundene å gi klarsignal til russiske utøvere, men jeg vet ikke hva IOC lander på, sier IBU-sjefen.

– Vi har gjort vårt og har god kontroll på russiske skiskyttere som er aktuell for å starte i OL. Det er mitt håp at de som har vært involvert blir straffet. De som er uskyldige kan ikke straffes.