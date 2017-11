SJUSJØEN (VG) Skiskytterveteran Ole Einar Bjørndalen (43) er ikke lenger midtpunktet i sitt liv. Den rollen har datteren Xenia (1) fått.

– Har du hatt ei god treningsøkt eller en «rævva» økt så spiller det ikke noen rolle. Når du kommer hjem så er alt glemt. Xenia er midtpunktet hele tiden, hun er bare en gullklump.

Ole Einar Bjørndalen lyser opp når han snakker om datteren. 43-åringen kommer rett fra nok et høydeopphold til lørdagens sesongåpning her på Sjusjøen. «Team Bjørndalen» med kona Darja Domratsjeva og datteren Xenia kjører mer eller mindre sitt eget løp i OL-sesongen.

– Må gjøre det på vår måte



– Vi har trukket oss ut fra alt av landslag i den forstand at det fungerer ikke å kombinere foreldrerollen med det å være toppidrettsutøver, hvor både Darja og jeg satser for fullt. Ungen er midtpunktet og i det norske «systemet» så vil ikke det ha fungert. Slik det er lagt opp og gjennomført, så fungerer ikke det. Vi må gjøre det på vår måte, sier Bjørndalen.

Han synes det er stor stas å reise rundt med team Bjørndalen.

– Det er utrolig gøy. Det er en ny hverdag for meg. Xenia er over ett år, hun vokser raskt og løper rundt. Og så er det moro å se hvor fort de lærer ting, sier Bjørndalen og snakker mye og fort om papparollen og det å kombinere den med toppidrettssatsingen.

– Det er fantastisk, selv om det er mer ansvar enn du har vært vant til før. Men Darja er vanvittig flink til å ta mye av den jobben en mann ikke kan gjøre. Så har vi en bra barnevakt i tillegg, så det fungerer bra.

Datteren må bli hjemme



Den største utfordringen er å få «alle brikkene på plass», som han uttrykker det.

– For det er mye som skal klaffe. Treningen er ikke noe problem, skytingen er ikke noe pes, men alt det andre er utfordringen når man er småbarnsfedre og satser på idretten. Men får jeg flyten på det, så skal dette gå bra, sier Ole Einar Bjørndalen.

I oppkjøringen har han og kona Darja hatt med datteren på det meste. Om de begge kvalifiserer seg til OL i PyeongChang, så må Xenia bli hjemme.

– OL tror jeg hun får ta foran TV-en, ler Bjørndalen.

Ingen utøver har bedre minner fra OL-byen PyeongChang enn 43-åringen. Han reiste hjem fra VM i 2009 med fire gullmedaljer: normalen, sprint, jaktstart og stafett.

Hans OL-plan akkurat nå, hvis han kvalifiserer seg, kan beskrives med få ord.

– Det er å være i form. Det har jeg tro på bare jeg ikke brenner for mye krutt på forhånd, sier Bjørndalen.

PS! Siden han kommer rett fra høydeopphold står han over lørdagens sprint, men meningen er at han skal gå søndagens fellesstart her på Sjusjøen.