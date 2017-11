Kristian Nergaard er idrettens ukjente formuesprins

Han er bare slått av tre store stjerner på formuestoppen blant Norges hundre beste utøvere i fjor. Men i motsetning til hockey- og langrennstjernene har ikke Kristian Nergaard (55) tjent sine penger i idretten.

Seileren tok VM-gull i København for et drøyt år siden og havnet på 99. plass i VGs store kåring av idrettsutøvere for sportsåret 2016.

Samtidig står han oppført med en inntekt på 12.141.621 kroner i fjor. I tillegg har han en formue på 36.066.850 kroner.

– Nei, det har med den daglige jobben ved siden av og ingenting med seilingen å gjøre, sier Kristian Nergaard til VG – på spørsmål om inntekt og formue har noen sammenheng med jobben han har gjort i båten.

VERDENSMESTER: I seiling – og eier i Bama – Kristian Nergaard. Foto: Seilmagasinet

Bare Alexander Kristoff, av utøverne på VGs topp 100-oversikt, står oppført med høyere inntekt enn Nergaard.

Bare Patrick Thoresen, Therese Johaug og Marit Bjørgen skilte med større formue.

– For min del er jeg mer opptatt av hva jeg har gjort sportslig enn akkurat formuen, sier Nergaard.

55-åringen tok nemlig i fjor VM-gull med mannskapet Trond Solli Sæther og Johan Barne. Han er tidenes mestvinnende seiler med 24 medaljer i både VM og EM totalt. Nergaards prestasjon i 2016 tok ham «bare» til en 99. plass på VGs liste, men folket – som også fikk anledning til å si sin mening – har stemt ham frem til en 57. plass.

Fåtall tjener på seiling



Formuen og inntekten forklarer Nergaard med jobben han har som styreleder i Bama – et selskap han har vært med å bygge opp. Der har han også en eierandel på 12 prosent.

Han har ikke fått vært med i VM i år, så han har ingen tro på at han kommer med på noen gjev liste over idrettsprestasjoner for 2017, men han lover å være tilbake i mesterskap neste år.

– I min tidlige karriere var det noe premiepenger. Men min inntekt stammer fra næringsvirksomhet, sier 56-åringen på spørsmål om han tjener noe som helst på idretten.

– Er seilingen et tapsprosjekt?

– Det er ikke det som holder meg flytende, nei.

– Kan man leve av seiling?

– Nei, det er kun et fåtall seilere på internasjonalt toppnivå som lever av seiling, sier Nergaard.

Bjørgen ble mamma – økte formuen



En annen som har hatt et godt økonomisk år er Marit Bjørgen. Selv om hun ble mor romjulen 2015 og nesten ikke konkurrerte i 2016, så har hun økt formuen sin. Tallene fra skatteåret 2015 viste nærmere 34 millioner i formue. Den er nå på 37.109.385 kroner.

Bjørgen fortalte VG i sommer at hun ønsket å ta et rolig år etter at hun en dag velger å legge opp.

– Jeg skal nok klare meg. Men jeg håper jeg kan gjøre noen små oppdrag innimellom, fortalte skidronningen til VG, da hun i sommer åpnet opp om sin egen økonomiske situasjon og hva hun skulle gjøre etter karriereslutt.

Therese Johaug hadde, til tross for dopingsaken fra i fjor høst, et enda større oppsving i formuen og er oppe i drøyt 48 millioner – 12 flere enn for skatteåret 2015.

Tjente store penger i Russland



Øverst på formuetoppen finner vi Patrick Thoresen med sine 51.629.344 kroner. Hockeyspilleren returnerte i våres til Norge og Get-ligaen etter mange år i utlandet som proff.

I Russland tjente han svært gode penger. Etter sesongen 2015 skal han etter VGs beregninger ha tjent utrolige 60 millioner kroner i SKA St. Petersburg på tre sesonger. Skattesatsen var kun på 13 prosent.

Det var faktisk mer enn NHL-spiller Mats Zuccarello. VG har ikke fått tak i 33-åringen fredag, men han sa følgende om sitt eget- og Zuccarellos lønnsnivå for tre år siden.

– Det er bare å se på ligningen min og dele på tolv. Jeg har til salt i maten og jeg vil tjene litt mer nå, faktisk. Men det betyr ingenting for meg og heller ikke Mats.

Etter Russland-oppholdet har Thoresen spilt hockey i både Zürich og Djurgården, før han i våres signerte for Storhamar. Nå har Thoresen drøyt 50 millioner kroner i formue. 2016-tallene viser også at han hadde en skattbar inntekt på litt over syv millioner.

PS: Basert på VGs topp 100-liste er Lene Mykjåland nummer fem på listen (27.542.079 kroner) over 2016-utøverne med høyest formue. Deretter følger Magnus Øen Carlsen (20.935.806 kroner) og Edvald Boasson Hagen (18.048.695 kroner).



PS 2: Det er en rekke idrettsutøvere som av ulike årsaker ikke er funnet i skattelistene. Stort sett fordi de skatter til et annet land. I VGs topp 100-liste mangler det 30 navn, blant annet en rekke fotballproffer.