Skandalen er ikke over

Det russiske dopingregimet er tidenes største svik mot idretten. Hva gjør FIFA nå som sjefen for fotball-VM trekkes for fullt inn i dopingskandalen?

Rapporten til IOC-kommisjonen ledet av Samuel Schmid er tydelig på at det sofistikerte dopingsystemet var institusjonalisert – og trekker følgelig den eneste fornuftige konklusjonen: At den russiske olympiske komité kastes ut av OL.

Det betyr at det ikke vil vaie noe russisk flagg, og at den eneste muligheten til å få delta som russer, er under nøytralt flagg dersom et spesifikt sett av kriterier er oppfylt.

Avgjørelsen vil skape mye sinne i Russland, men den er tvingende nødvendig. For et så systematisk bedrag mot alt idretten står for, er det nesten ikke mulig å tenke seg.

Det er både skremmende og fascinerende å lese den 52 sider lange forklaringen til den tidligere direktøren for Moskva- og Sotsji-laboratoriet, Gregorij Rodsjenkov, som har stått helt sentralt i opprullingen.

Her gjennomgås bedraget ned til minste detalj, og ikke bare hvordan det sofistikerte dopingprogrammet ble planlagt og gjennomført, men også hvor grundig forankret det skal ha vært høyt oppe i systemet.

Mens russerne har prøvd å diskreditere Rodsjenkovs troverdighet som vitne, har det lykkes å dobbeltsjekke en rekke av påstandene hans, slik at han anses som troverdig.

Summen av hans vitnemål og en rekke andre bevismidler skaper i sum et bilde som levner lite rom for tvil:

Russland har bedratt en hel idrettsverden.

Bedraget har vært utspekulert, planlagt og kynisk.

IOC feiget ut foran sommerlekene i Rio de Janeiro, men nå har heldigvis ringenes herrer innsett hva de ville gjort med hele den olympiske bevegelsens troverdighet dersom man hadde latt russerne slippe unna med en botsøvelse av noe slag.

Det gjenstår riktignok å se hvor mange utøvere som vil ende med å konkurrere under nøytralt flagg, men det sender et tydelig signal at de ikke får representere sitt eget land.

I Russland oppleves den kollektive avstraffelsen som urettferdig.

Men det er faktisk ikke sånn at en prøve er det eneste som kan berettige utestengelse, og når et helt system har erstattet skitten med ren urin, manipulert prøver og beskyttet utøvere på spesifikke lister, burde det være tid for en monsteroppvask i egne rekker i stedet for å skylde på andre.

For Russland er det ingen annen vei tilbake enn å gradvis gjenopprette tilliten, innfri kravene som stilles, og granske hvordan denne ukulturen kunne få utvikle seg over så lang tid.

Ifølge Rodsjenkov skal det ha forekommet et statssponset dopingprogram i årtier, og han er trodd på at dette var noe helt annet enn et one-man-show.

«Enhver påstand om at jeg ville tatt sjansen på å drifte et dopingsystem uten spesifikke ordre og tillatelser er absurd», fremgår det av avhopperens forklaring til Schmid-kommisjonen.

Ekstra interessant er det å se hvor tett Vitalij Mutko knyttes til utviklingen av svindelsystemet, der kopper med urin blant annet ble smuglet ut gjennom et «musehull» i veggen mellom rom 124 og 125 der prøvene ble tatt i Sotsji.

Mutko er nemlig alt annet enn en hvem som helst i russisk sport og politikk – og nå er han OL-bannlyst på livstid.

Han er svært tett på Vladimir Putin, og er av alle ting øverste ansvarlig for sommerens fotball-VM i Russland. Nå som Rodsjenkov er blitt trodd, står vi altså i den delikate situasjonen at en mann som skal ha vært helt sentral i idrettshistoriens største bedrag, om få måneder skal være verten som ønsker verden velkommen til en av de mest prestisjetunge mesterskapene som finnes.

Hvor greit er det da, FIFA?

Hva sier det om egnetheten til å være vertskap?

Og hva skjer med Rodsjenkovs påstander om at han har dokumentasjon på at flere dusin russiske fotballspillere, helt opp på landslagsnivå, skal ha vært del av det organiserte dopingsystemet?

For IOC har det nok sittet langt inne å konkludere med at nasjonen som arrangerte de forrige vinterlekene, og fikk med seg 33 medaljer, ikke skal få være med denne gangen.

Men det kom vel etter hvert til et punkt der valgmulighetene var begrensede, ikke minst ettersom det viste seg hvor mye bevismateriale som underbygger Rodsjenkovs forklaring om dopingsystemet.

Allerede i Oswald-kommisjonens dom mot Aleksandr Legkov, var argumentasjonen om organiseringsgraden så tydelig at det ville fremstått umulig å ikke la det får følger på makroplan.

Og mens Oswald har tatt for seg enkeltsakene, er det altså Samuel Schmid som har ledet undersøkelsen rundt påstandene om hvor institusjonalisert dopingprogrammet var.

Etter å ha mottatt rapporten, som altså ytterligere underbygger det McLaren kom til i fjor. kunne simpelthen ikke IOC-toppene feige ut denne gangen også.

Russland holdt oss alle for narr sist det var OL.



Derfor kan de rett og slett ikke få være med denne gangen.

Jukset viser seg.