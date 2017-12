Verdens beste sjakkspillere skulle lage et fyrverkeri ut av London Chess Classic. Til nå har det vært 15 partier som alle har endt med remis.

Magnus Carlsen (27) og de ni andre deltakerne i denne superturneringen har alle tre partier bak seg. Det betyr 15 spilte partier. Og ikke et eneste av dem har endt med en vinner.

Selv spilte Carlsen tirsdag remis mot Viswanathan Anand - det sjette oppgjøret på rad mellom de to som har endt uavgjort. Tidligere i turneringen har det blitt poengdeling også mot Fabiano Caruana og Sergej Karjakin.

Selv om det spilles sjakk i verdensklasse, så er det tydelig at både tilskuere og spillere savner at det kommer avgjørelser i partiene.

Den aserbajdsjanske toppspilleren Teimur Radjabov antydet allerede før mandagens partier at han nå forventet at det skulle bli avgjørelser:

Slik ble det altså ikke. Levon Aronian uttalte, ifølge chess24.com, at «det er ikke noe galt med remis, men det å tilby remis skulle ha vært fjernet».

Den norske toppspilleren Jon Ludvig Hammer var frempå med følgende kommentar:

– Levon og jeg er enige om det, vi snakket faktisk om det under avslutningsseremonien i Palma for bare ei uke siden. Levon sa at han aldri tilbyr remis og overlater det til motstandere, men jeg antar at han gjør et unntak for stillinger som står til tap!

ÅRETS SISTE: Magnus Carlsen spiller for tiden London Classic, som er den siste store turneringen i klassisk sjakk i 2017. Foto: Lennart Ootes

En av de mer originale forslagene som kom på twitter, var dette: Å la tilfeldige celebriteter gjøre de fem første trekkene - slik at det blir så dårlige trekk at verdens beste sjakkspillere får noe å slite med:

Nederlenderen Anish Giri (som ikke er med i London) er kjent for remis-spilleren fremfor noen av verdens beste sjakkspillere. Derfor klarte ikke Fabiano Caruana (som altså spiller i London) å dy seg for å være morsom på hans bekostning mandag kveld:

– Vi tenker på om vi skal døpe det om til Anish Giri Cup, skrev amerikaneren på twitter.

Også Sergej Karjakin hadde samme tanke da han sendte denne tweeten i retning Giri:

Han fikk kjapt følgende svar fra Anish Giri:

– Det er overraskende å se så mange remiser. Det skyldes ikke kjedelige åpninger. Mange av partiene kunne ha gått begge veier, sa Caruana på arrangørens sending.

Norske Tarjei J. Svensen, som driver sjakknettstedet mattogpatt.no presenterte denne «løsningen» på twitter:

Denne karen var tydeligvis ikke fornøyd med det han har sett fra London Chess Classic så langt:

Ifølge Brian Gosling skal det likevel en del til for at turneringen skal bli noen «verdensrekord» i antall remiser:

Magnus Carlsen hadde hvite brikker mot Viswanathan Anand, men det hjalp ikke i mandagens parti. Etter 31 trekk og tre og en halv times spill var det klart for remis.

– Det var han som spilte for fordel. Jeg vet virkelig ikke hvor det gikk galt for meg, sa Carlsen etterpå ifølge mattogpatt.no.

– Jeg sto helt klart litt dårligere, men det var nok ikke så lett for ham heller.

Stillingen så langt? Her har dere den:

1. Magnus Carlsen, Norge 1,5.

2. Levon Aronian, Armenia 1,5.

3. Fabiano Caruana, USA 1,5.

4. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 1,5.

5. Wesley So, USA 1,5.

6. Viswanathan Anand, India 1,5.

7. Hikaru Nakamura, USA 1,5.

8. Sergej Karjakin, Russland 1,5.

9. Jan Nepomnjasjtsji, Russland 1,5.

10. Michael Adams, England 1,5.