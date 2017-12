Mens Magnus Carlsen (27) deltar i VM i Saudi-Arabia, boikotter Anna Muzytjuk (27) den kvinnediskriminerende gulfstaten.

Dermed mister den regjerende verdensmesteren titlene i både lyn- og hurtigsjakk for kvinner.

– Jeg vil ikke rette meg etter andres regler, jeg vil ikke bruke en abaya, jeg vil ikke måtte ha følge av andre utendørs og jeg vil ikke måtte føle meg som en annenrangs skapning, skriver Muzytjuk på sin egen Facebook-side.

I det samme innlegget kommer hun også med en indirekte kritikk av Magnus Carlsen og alle de andre som deltar i det omstridte mesterskapet. Stjernene Hikaru Nakamura og Fabiano Caruana er blant amerikanerne som har valgt å gjøre som Muzytjuk – og bli hjemme.

– Nesten ingen bryr seg

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) har fått kritikk fra flere hold etter at VM i sjakkens to fartsdisipliner ble lagt til Saudi-Arabia.

Kvinner har blant annet ikke lov til å kjøre bil og er i utgangspunktet nødt til å ha følge av menn for å kunne gå utendørs. De er til vanlig også nødt til bære det kappeformede plagget «abaya».

Saudi-Arabia praktiserer også dødsstraff for homofile forhold.

– For nøyaktig ett år siden vant jeg disse to titlene og var en av de lykkeligste personene i sjakkverdenen. Nå føler jeg meg virkelig dårlig. Men jeg er klar til å stå for prinsippene mine og droppe mesterskapet hvor jeg var ventet å tjene mer enn jeg gjør på et dusin andre arrangementer til sammen, sier Muzytjuk, før hun kommer med et sukk over avgjørelsen til Carlsen og andre om å delta.

– Alt det er irriterende, men det mest opprørende er at det nesten ikke er noen som bryr seg. Det føles bittert, selv om det ikke får meg til å endre mening.

Dette mener Carlsens manager

Mesterskapet er også knyttet til andre kontroverser. Før VM startet på tirsdag ble israelske spillere nektet visum. Representanter fra Qatar og Iran fikk det ikke innvilget før på julaften.

På spørsmål om hvorfor Magnus Carlsen har valgt å stille, svarer manager Espen Agdestein slik i en e-post til VG:

– Jeg har respekt for at spillere velger å la være å stille grunnet personlige vurderinger. Magnus ønsker normalt å opptre som sjakkspiller og ikke la seg bruke til inntekt for forskjellig politiske oppfatninger. Hvor skal i tilfelle grensen gå? Sjakk spilles i alle land og veldig ofte vil det være politiske kontroverser, sier Agdestein, før han fortsetter:

– Vil det være OK å spille i Aserbajdsjan, Qatar og så videre? Norge har ikke sanksjoner mot Saudi-Arabia. Næringsliv, politikere og andre har interaksjon med Saudi-Arabia, og NRK sender TV-team. Jeg mener det er urimelig at sportsutøvere skal ta et helt annet ansvar, spesielt med tanke på at sport ikke bør være politisk. Det bør bidra til økt forståelse for hverandre ved å samle utøvere på tvers av politikk, kultur og religion.

Derfor er VG i Saudi-Arabia

VG dekker VM både med direkteoppdateringer fra de ulike partiene og nyhetssaker skrevet av journalister i Oslo og en reporter i Saudi-Arabia.

Sportssjef Øyvind Brenne begrunner dekningen slik:

– Når en av Norges største sportsprofiler stiller i et verdensmesterskap, er det utvilsomt av stor nyhetsinteresse for VG. VM i lyn- og hurtigsjakk må dekkes deretter av sjakkavisen VG – dette er det viktigste for VG Sporten disse dagene, sier Brenne og fortsetter:

– For oss handler det om både å gi en god realtidsformidling minutt for minutt og å fortelle historiene rundt arrangementet. For å få til det siste, er det alltid vår ambisjon å være til stede for å bedrive journalistikk. Derfor har vi i likhet med for eksempel tilsvarende mesterskap i sammenlignbare Qatar for fire år siden, sendt ned én journalist. Samtidig er det viktig for oss å sette søkelys på de åpenbart kritikkverdige forholdene regimet i vertsnasjonen fører med seg, som for eksempel historien om manglende israelsk deltagelse og boikott, sier Brenne.

NRK: – Dårlig valg av FIDE

NRKs sportssjef, Egil Sundvor, mener Det internasjonale sjakkforbundet burde sørget for at VM gikk i et annet land. Når det først ble lagt til Saudi-Arabia, har NRK bestemt seg for å følge disse retningslinjene:

– Jeg syns FIDE har gjort et dårlig valg ved å legge VM til Saudi-Arabia. Landet er kontroversielt. Kvinnesynet er kjent. Det er også lover og regler. Det er en politistat. De er i konflikt med Jemen. Det som er utfordrende for oss, er at vi dekker et idrettsarrangement. Det vi har vært opptatt av, er at vi ikke skal speile Saudi-Arabia. De ønsker å vise seg frem fra sin beste side. De prøver å kjøpe et plass i mediebilde. Vi har som hensikt å bare dekke et VM i hurtig- og lynsjakk, sier Sundvor til VG.

– Det utfordrende er å trekke grensene for hvilke land vi kan dekke store sportsbegivenheter fra. Vi har et fotball-VM i Russland neste år. Russland har sider som mange vil mene er utfordrende. Skal vi da ikke dekke fotball-VM, eller på hvilken måte skal vi gjøre det? I Saudi-Arabia har vi forsøkt å dempe ned visuelle uttrykk slik at ingen skal kunne kjøpe seg en eksponeringsplass. Vi har jobbet for å holde fokus på det som er viktig, og det er å dekke VM på en best mulig måte, sier NRKs sportssjef.

PS: Saudi-Arabia er også nevnt som en fremtidig arrangør av verdensmesterskap i både lyn-, hurtig- og langsjakk.