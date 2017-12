RIYADH (VG) Rivalene sto i kø for å gratulere Magnus Carlsen (27) etter VM-gullet.

– Det er så spektakulært, sier Carlsens armenske venn Levon Aronian (35) når VG snakker med ham rett etter lynsjakk-mesterskapet.

– I år har Magnus vært fantastisk både i hurtig- og lynsjakk.

– Men han lå to poeng bak Sergej Karjakin etter første dag?

– Ja, men Magnus hadde troen. Da er alt mulig.

Viswanathan Anand (48) var nesten nesegrus av beundring etterpå. Verdensmesteren i hurtigsjakk tidligere i uken hyllet Magnus personlig - og senere overfor VG:

– Han avgjør mesterskapet med å ta åtte poeng på de ni første partiene. Det er utrolig. Jeg er glad for at jeg slapp å møte ham i dag, sier indiske Anand, som unnagjorde sitt lynsjakk-møte med Carlsen fredag.

– I dag var han i det fryktelige humøret som gjør at du ikke har lyst til å møte ham.

Anand synes det er oppsiktsvekkende hvordan Carlsen kunne løfte seg fra en særdeles middels første mesterskapsdag - til å trylle dagen etter.

– Hadde jeg visst hvordan han gjorde det, så ....

Russeren Peter Svidler (41) rakk heller ikke å møte Carlsen. Han var rett og slett ikke god nok:

– Denne dagen spilte Magnus slik vi vet at han kan spille, sier Svidler.

– På slike dager er det ikke noe hyggelig å møte ham. Han var nok skuffet over at hurtigsjakk-gullet glapp, og var enda mer tent for lynsjakk, mener russeren.

– Og egentlig er ikke dette så overraskende. Vi vet jo hva Magnus er i stand til på sitt beste.

Peter Leko (38), som var Anands hjelper mot Carlsen i VM-kampen i 2013, er først stum av beundring. Så sier han til VG:

– Greit at han tar 9 av 10 poeng. Men tenk på hvilke motstandere det skjer mot. Verdens aller beste spillere. Derfor fortjener han absolutt denne VM-tittelen, sier ungareren.

– Da han slo Sergej Karjakin, var Magnus i førersetet, og så seg aldri tilbake. Han fikk selvtillit og bare fortsatte.

Leko tror at det faktisk er lettere for Carlsen å spille mot de beste - enn noen av de dårligere motstanderne han hadde fredag.

– Han kjenner de beste ut og inn. Det er verre med folk han sjelden eller aldri spiller mot. Og så var Magnus veldig skuffet etter hurtigsjakk, og frustrasjonen og sinnet den første lynsjakk-dagen var ikke bra. Den andre dagen roet han seg ned og spilte god sjakk. Dessverre for oss andre fant han fram til sitt aller beste, fastslår Peter Leko, som mener at det er bare en nordmann som kan konkurrere med Carlsen:

– Sander Sagosen! Jeg gleder meg til januar og EM!