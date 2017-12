Sjakkmestere mener VM-logoen ligner Kama Sutra-modell

Logoen til neste års sjakk-VM i London, hvor Magnus Carlsen (27) skal spille, får folk til å stusse.

– Kanskje AGON tror at de gir sjakk-verden god sex, skriver Nigel Short, tidligere britisk stormester i sjakk, på Twitter.

Søndag ble logoene til sjakk-VM i London 8.-28. november 2018 offentliggjort av AGON - selskapet som sitter med de kommsersielle rettighetene til VM.

Flere mener at sjakk-logoen kan minne om en modell tatt ut fra den kjente boken Kama Sutra. En bok fra hinduismen som inneholder illustrasjoner for en lang rekke seksuelle posisjoner.

– Er dette passende å vise foran barn, spør Susan Polgar, og peker på at 50 prosent av sjakkspillerne i verden er barn.

Hun ble verdensmester fire ganger.

– Nei, dette er ikke en vits, skriver David Smerdon, australsk stormester på Twitter, og hashtagger #ChessIsSexy og #YouHadOneJob.

Arrangøren opplyser til The Telegraph om at det er det russike designbyrået Shuha Design som står bak logoen. De skal ha brukt over ett år på jobben.

– Det ser ut til å bli et interessant VM neste år, melder Torstein Bae, NRK-sjakkekspert.

ANNEN VARIANT: Her er en annen utgave av VM-logoen. Foto: World Chess

Bae legger til at han synes det er en smart logo som får frem at to sinn smelter sammen for å skape et sjakkparti.

VM-KLAR I 2018: Magnus Carlsen Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Levon Aronian, Ding Liren, Fabiano Caruana, Wesley So, Sergey Karjakin, Vladimir Kramnik, Shakhriyar Mamedyarov og Alexander Grischuk møtes til kandidatturnering i Berlin i mars 2018 til retten om å få kjempe om verdensmestertittelen mot Carlsen i London.

Carlsen har tidligere vunnet VM i sjakk tre ganger (2013, 2014 og 2016), VM i hurtigsjakk to ganger (2014 og 2015) og VM i lynsjakk to ganger (2009 og 2014).

