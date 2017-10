Saudi-Arabia skal ha sikret seg Sjakk-VM

VM i hurtig- og lynsjakk spilles trolig i Saudi-Arabia i desember. Diktaturet jobber også for å sikre seg hovedkampen i 2020.

Det er selskapet AGON som sitter på rettighetene til verdensmesterskapene i sjakk. På telefon fra Russland onsdag kveld, bekrefter eier Ilya Merenzon at det er dialog med saudiarabiske myndigheter.

AGON-toppen vil ikke fastslå at avtalen allerede er signert, men VG har grunn til å tro at det er enighet.

– Vi er i ferd med å sluttføre en avtale for VM i lyn- og hurtigsjakk. Det er ikke offisielt enda, men det vil bli offentliggjort i løpet av denne uken, sier Merenzon etter å ha påpekt at klokken er nær midnatt i Russland når VG ringer.

Hevder at avtalen signert

Ifølge det saudiarabiske idrettsdepartementet er en avtale om å arrangere VM i lyn- og hurtigsjakk i desember allerede underskrevet, noe det opplyses om på det som skal være deres offisielle Twitter-konto.

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) skal også være involvert i avtalene, som i tillegg innebærer forhandlinger om hovedkampen i 2020.

– Ja, Saudi-Arabia har kommet med et utkast for VM-kampen i 2020. FIDE ser på det nå. Det samme gjør vi. Det er et av forslagene vi vurderer, sier Merenzon.

Berik Balgabaev er assistent til FIDE-president Kirsan Iljumzjinov. Konfrontert med VGs opplysninger, er han sparsom med detaljer.

– Hvor har du hørt dette? For øyeblikket har jeg ingen kommentar, sier Balgabaev til VG.

Agdestein om Saudi-Arabia

Kongedømmet Saudi-Arabia er kjent som et konservativt, kvinneundertrykkende diktatur, hvor kong Salman bin Abdulaziz al-Saud er øverste leder.

Blant annet ble det ikke før i forrige måned bestemt at kvinner skal få lov til å kjøre bil, en lov som trer i kraft først neste sommer.

Carlsen-manager Espen Agdestein forteller at han er kjent med planene til AGON, men at hverken han eller verdens beste sjakkspiller har tatt stilling til om de vil dra til Saudi-Arabia i desember.

– Det du fikk vite av Ilya nå, fikk jeg også nylig beskjed om. Når det blir offentliggjort, blir det en rask vurdering fra Magnus' side. Han liker veldig godt å spille VM i lyn- og hurtigsjakk, men vi har ikke diskutert om han skal være med denne gangen, sier Agdestein til VG.

Manageren er også informert om at Saudi-Arabia kan få VM-kampen i 2020. Når det gjelder VM-matchen til Carlsen neste år, får VG opplyst at en vertsby er ventet å bli offentliggjort innen kort tid.