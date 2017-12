Pappa Carlsen beskylder Magnus-motstander for ufint spill: – Prøvd å trikse seg til seier

OSLO/RIYADH (VG) Russiske Ernesto Inarkiev (32) beskyldes for usportslig oppførsel etter sjakkdramaet som fikk Magnus Carlsen (27) til å hisse seg kraftig opp.

– Han prøvde på et triks som er ulovlig som Magnus ikke så. Det ser ut som han prøvd å trikse seg til seier, sier pappa Henrik Carlsen til NRK.

– Det kunne se ut som et triks fra Inarkiev. Hoveddommeren måtte overtales. Heldigvis kjente Magnus presedens i en sånn situasjon, sier han til VG.

I 15.30-tiden norsk tid opplyser FIDEs talskvinne Anastasija Karlovich til VG at Carlsen beholder seieren i partiet - etter at juryen har behandlet protesten.

Det var under det pågående lynsjakk-VM i saudiarabiske Riyadh at Inarkiev gjorde et ulovlig trekk som Carlsen overså, for deretter å påpeke det han hevdet var en feil av nordmannen. Russeren ble først dømt som vinner av partiet, men senere bestemte hoveddommeren at partiet skulle spilles videre fra feiltrekket.

Dette nektet Inarkiev å gå med på, så Carlsen ble dømt som partivinner, mens motstanderen har appellert avgjørelsen. Nå beskyldes han for å ha prøvd å jukse bevisst.

– Det er veldig uvanlig. Man kan lure på om Magnus’ motspiller har gjort et ulovlig trekk for å provosere frem dette. I så fall er det usportslig, sier sjakkdommer Otto Milvang til VG.

Inarkiev svarer slik når VG konfronterer ham med beskyldningene idet han er på vei inn til spillelokalet for å spille sitt fjerde parti:

– Nei, nei. Jeg hadde en klar idé om hva jeg skulle gjøre. Men så kikket jeg ned og så at min konge var under angrep og innså at jeg ikke kunne gjøre noe trekk.

I AKSJON: Her er Magnus Carlsen (f.v.) og Ernesto Inarkiev under det omstridte partiet. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Hammer: – Si unnskyld

Norges nest beste sjakkspiller, Jon Ludvig Hammer, ønsker ikke å konkludere med at Inarkiev opptrådte usportslig i kampens hete.

– Jeg synes det er vanskelig å si. Det må nesten Inarkiev svare på selv. Det kan være at han genuint trodde at han hadde rett ifølge reglene, sier Hammer til VG.

NEST BEST: Jon Ludvig Hammer er Norges beste sjakkspiller - etter Magnus Carlsen. Foto: Frode Hansen , VG

Han reagerer sterkere på at Inarkiev, til tross for at han fikk reglene opplest og vist frem av hoveddommeren, fortsatt ikke erkjente nederlaget en halvtime etter partiet.

– Da synes jeg det er på tide å si unnskyld. Når han får opplest ordlyden i regelverket, så burde han si beklager til Magnus. Han kan la være å ta saken til appellkomiteen når han har fått en grundig gjennomgang sammen med hoveddommeren, sier Hammer.

27-åringen mener det hele skyldes et svakt nivå på sjakkdommerne.

– Veldig mye av sjakken er indre justis. Det er veldig sjelden at dommerne involveres. Her ser man hvorfor det kanskje er positivt. De fleste dommerne har ikke peiling på reglene. Til og med hoveddommeren innrømmer jo at det er elendig dømming når han velger å omgjøre avgjørelsen, sier Hammer.

Grønn: – Blir oppgitt

I NRKs sjakkstudio skapte Inarkievs oppførsel høy temperatur.

– Dette var galimatias. I lynsjakk er det litt juks, men det er som regel på klubbnivå. Jeg har arrangert mange turneringer og jeg blir forbanna når særlig unge spillere prøver seg på slik. Jeg har hatt noen situasjoner, sier kanalens ekspert Atle Grønn.

– Man skal ikke spille slik. Det skjer ikke på dette nivået. Jeg blir oppgitt. Det er langt over alle grenser, men vi får håpe at det på en eller annen måte ikke var bevisst, mener Grønn.

DETTE SKJEDDE: I sitt 27. trekk tok Magnus Carlsen bonden på b7 med sitt tårn og satte Inarkievs konge i sjakk. Fremfor å flytte kongen (rød sirkel) ut av sjakk, eventuelt ta tårnet til Carlsen, valgte Inarkiev å flytte springer sin til e3 og sette Carlsen sin konge i sjakk. Det var et ulovlig trekk, som i utgangpunktet ville betydd tap. Carlsen så ikke at Inarkiev hadde gjort et ulovlig trekk, og flyttet selv sin konge ut av sjakk til feltet d3 (rød pil). Da det igjen ble Inarkievs tur, påpekte han at Carlsen hadde flyttet i en ulovlig stilling (selv om det var Inarkievs egen konge som sto ulovlig plassert), og krevde seier.