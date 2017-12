Magnus Carlsen vant parti etter drama: – Dommeren har gjort en ganske alvorlig feil

RIYADH (VG) Magnus Carlsen (27) fikk en svært dramatisk start på lynsjakk-VM. Ernesto Inarkiev (32) ble først idømt seieren, men så bestemte hoveddommeren at nordmannen var vinner.

– Juryen har bestemt at Carlsen beholder seieren, opplyser talskvinne Anastasija Karlovich i FIDE til VG.

Rett etter partiet var det stort drama:

Etter at hoveddommeren hadde tenkt seg om en stund, ble det klart at partiet skulle fortsette. Dette ønsket russiske Inarkiev imidlertid ikke å gå med på.

– Jeg nekter å spille, sa Inarkiev til VG.

Dermed står Magnus Carlsen nå som vinner av partiet, mens russeren skal ha lagt inn en formell protest på dette utfallet.

– Jeg tviler på om han får gjennomslag for den, sa Carlsen til VG.

– Hoveddommeren måtte overtales. Heldigvis kjente Magnus til presedens i en slik situasjon, sier pappa Henrik.

KRANGLET: Her står Magnus Carlsen og diskuterer med hoveddommer Panagiotis Nikolopoulos. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Carlsen viste til en tilsvarende situasjon med sin trener Peter Heine Nielsen under hurtigsjakk-VM i 2014.

– Dommeren har gjort en ganske alvorlig feil. Inarkiev protesterte på avgjørelsen om å fortsette partiet, men fikk ikke medhold. Han har lagt inn en formell appell, men den blir ikke behandlet før etter kampen. Dermed kan en appellkomité gjøre om dette senere. Frem til det er han kommandert til å spille videre, sier pappa Henrik til NRK.

– Han prøvde på et triks som er ulovlig som Magnus ikke så. Det ser ut som han prøvd å trikse seg til seier, sier Henrik Carlsen.

Carlsen hadde satt Inarkiev i sjakk da russeren gjorde et ulovlig trekk. Dette overså Carlsen, som dermed spilte videre. Carlsens trekk ble dermed vurdert som et feiltrekk.

Dommeren vurderte det slik at den første som oppdager et ulovlig trekk, vinner partiet. Ettersom Inarkiev påpekte nordmannens feil, ble han dømt som vinner av partiet.

Dette fikk Carlsen til å reagere kraftig.

– Hva var det du gjorde? spurte en tydelig irritert Magnus Carlsen dommeren etter kampen, ifølge NRK.

– Hvis han ikke ser det, bør han komme seg til helv*** ut, sa Carlsen om dommeren ifølge Aftenposten.

Etter noen minutter ble Carlsens sinne byttet ut med et smil, mens Inarkiev ble irritert. Da bestemte hoveddommer Panagiotis Nikolopoulos seg nemlig for å overprøve dommeren. Dette gjorde Inarkiev svært irritert.

– Jeg skulle i det minste ikke tape, sier Magnus Carlsen.

Da hoveddommeren bestemte at partiet skulle spilles videre, nektet Inarkiev å gå med på det. En smilende Magnus Carlsen ble dermed dømt som vinner like før han begynte partiet mot Sanan Sjugirov.

– Jeg synes det er helt utrolig at sånn kan skje på toppnivå. De har kommet fram til det rette – at partiet skal fortsette med de sekundene som er igjen, sier den norske sjakkdommeren Otto Milvang til VG.

Han klarer ikke å forklare hvordan dommerglippen kunne oppstå.

– Jeg synes det er veldig rart at det skje. Jeg klarer ikke å forklare det. Jeg synes det er rart at hoveddommer ikke forsto dette raskere. Han må ha misforstått dette i første omgang, sier Milvang og fortsetter:

– Det er veldig uvanlig. Man kan lure på om Magnus’ motspiller har gjort et ulovlig trekk for å provosere frem dette. I så fall er det usportslig, men Magnus kommer til å vinne dette. Jeg tror ikke det kommer til å bety så mye.

DETTE SKJEDDE: I sitt 27. trekk tok Magnus Carlsen bonden på b7 med sitt tårn og satte Inarkievs konge i sjakk. Fremfor å flytte kongen (rød sirkel) ut av sjakk, eventuelt ta tårnet til Carlsen, valgte Inarkiev å flytte springer sin til e3 og sette Carlsen sin konge i sjakk. Det var et ulovlig trekk, som i utgangpunktet ville betydd tap. Carlsen så ikke at Inarkiev hadde gjort et ulovlig trekk, og flyttet selv sin konge ut av sjakk til feltet d3 (rød pil). Da det igjen ble Inarkievs tur, påpekte han at Carlsen hadde flyttet i en ulovlig stilling (selv om det var Inarkievs egen konge som sto ulovlig plassert), og krevde seier.