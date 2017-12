Magnus Carlsen om den magiske grensen: – Mulighetene er der

Magnus Carlsen (27) er på plass i Saudi-Arabia, der han håper å kjempe om VM-gull i hurtig- og lynsjakk. Men han har også en magisk grense i bakhodet.

Ingen i sjakkhistorien har klart å komme opp i 3000 ratingpoeng, uansett hvilken gren av sjakken vi snakker om.

Nå er nordmannen veldig nær:

– Mulighetene for 3000 er til stede. Det er veldig spennende, men det krever at jeg spiller en bortimot perfekt turnering, er Carlsens svar til VG.

Mens 2017 har bare vært sånn passe i klassisk sjakk (hvis vi holder oss til vanlig Carlsen-nivå), har han vært suveren i de kjappe sjakk-artene - og da særlig i lynsjakk.

Der står Magnus Carlsen nå med 2986 poeng, bare 14 unna drømmegrensen på 3000.

– Svært vanskelig



Avstanden fra Carlsen ned til Levon Aronian på 2.plass er hele 123 poeng. Hvis vi beveger like mange poeng ned fra Aronian, kommer vi helt til ned til 27.plass.

VM i hurtigsjakk: 26. – 28. desember. Går over 15 runder, med fem runder hver dag. Betenkningstid: 15 minutter pluss 10 sekunder ekstra per trekk. VM i lynsjakk: 29. – 30.desember. Går over 21 runder. Betenkningstid: 3 minutter med 2 sekunder ekstra per trekk.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae, som er på plass i studio hele romjulen, sier at 3000 «definitivt» er mulig.

– Men det er svært vanskelig, særlig om vi snakker om 3000 ved slutten av turneringen. Det er litt enklere hvis det er underveis.

I fjorårets mesterskap i Qatar var Magnus Carlsen nær gull i begge hurtig- og lynsjakk, men endte med henholdsvis bronse og sølv.

– Akkurat nå tenker jeg ikke så mye på å revansjere fjoråret, jeg vil bare ha en god opplevelse. Men klart: Hvis jeg er i posisjon før de avgjørende rundene, ser jeg sikkert annerledes på det.

Torstein Bae ser det slik:

– Jeg tror dette er et veldig viktig mesterskap for Magnus. Året har ikke vært spesielt godt, men blir likevel et toppår hvis han tar to gull nå.

– Hvem blir de tøffeste konkurrentene?

Magnus Carlsens VM-titler: 2009: Verdensmester lynsjakk. 2013: Verdensmester langsjakk (over Viswanathan Anand). 2014: Verdensmester hurtigsjakk. 2014: Verdensmester lynsjakk. 2014: Verdensmester langsjakk (over Viswanathan Anand). 2015: Verdensmester hurtigsjakk. 2016: Verdensmester langsjakk (over Sergej Karjakin).

– Det er nok de samme som etter hvert er kjente navn for mange: Aleksander Grisjtsjuk, Levon Aronjan, Maxime Vachier-Lagrave, Vassily Ivantsjuk, Sergej Karjakin og noen til. Noen av disse vil være i toppform, så det blir ikke gull for Magnus hvis han bare er i «greit» slag.

Den eksentriske ukraineren Ivantsjuk vant VM i hurtigsjakk for ett år siden. Grisjtsjuk og Carlsen hadde like mange poeng, men vinneren ble kåret ut fra motstandernes rating. Og etter som Carlsen er så høyt ratet, var han sjanseløs der.

Karjakin vant lynsjakk-VM i 2016, mens Carlsen på sølvplass hadde samme poengsum.

– Jeg er forbannet. Det er jævla surt, sa Carlsen blant annet og gjentok Kupperns ord om at «sølv er nederlag».