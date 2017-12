Magnus Carlsen (27) spilte remis mot Wesley So (24) i «remis-turneringen» i London.

Dermed har han fem remis på rad og er en av «remis-kameratene»: de syv spillerne (av ti) i London Chess Classic som spilt remis i samtlige fem runder.

– Magnus ser slukkøret ut, sa Jennifer Shahade på arrangørens sending onsdag kveld.

– Ja, han virker frustrert, sa en annen kommentator, Cristian Chirila.

Etter fem og en halv times spill mot Wesley So var det altså klart for remis – i et parti der det til tider så ut som Carlsen var på vei mot seier.

– Han klarer ikke å omgjøre overtak i seier. Dette er unaturlig for Magnus. Han må være frustrert, sa Chirila på sendingen.

Magnus Carlsen selv sa dette i intervjuet med Maurice Ashley:

– Jeg fikk et stort initiativ etter trekk 21, og rett før tidskontrollen trodde jeg at det var rett før jeg vant. Men rett etter tidskontrollen skjønte jeg at det ikke var sånn likevel. Wesley forsvarte seg godt, mente Carlsen.

25 partier er nå spilt i London. Samtlige av de 15 første endte med remis. Siden har det blitt avgjørelse i to partier, slik at 23 partier av 25 mulige har endt med poengdeling foran hviledagen torsdag.

Fabiano Caruana har imponert med seier i sine to siste partier (med svart mot Sergej Karjakin og med hvitt mot Viswanathan Anand) og leder med 3,5 poeng, mens Carlsen (og seks andre) har 2,5.

– Er det fortsatt mulig å vinne, ble Carlsen spurt på sendingen.

– Jeg vet ikke, jeg må fortsette å fighte. I dag var det ikke bra, men det var et steg opp fra de to siste partiene, mente den norske verdensmesteren.

Selv om fem partier med poengdeling er mye for Carlsen, spilte han faktisk seks remis-partier på rad i London Chess Classic i 2015. Den gang vant han turneringen etter å ha vunnet to av sine tre siste partier.

Fredag skal han opp mot sin store rival, Hikaru Nakamura.

– Jeg har ikke tenkt på det partiet ennå, sa Carlsen.

– Magnus har fortsatt kuler i geværet til resten av turneringen, sa Cristian Chirila på arrangørens sending.

Wesley So var godt fornøyd med remis:

– Det var tøft. Jeg kan takke Herren for at jeg klarte å redde et halvpoeng, sa So etterpå.

London Chess Classic er siste turnering i Grand Chess Tour, en slags sjakkens Champions League, der Magnus Carlsen leder foran Maxime Vachier-Lagrave etter de fire turneringene som har vært arrangert så langt.