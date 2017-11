Magnus Carlsen (26) har vunnet på «knock-out» mot kinesiske Ding Liren (25). – Noe av den beste sjakk vi har sett av et menneske, sier en ekspert.

Etter bare 17 av i alt 30 partier, er det nemlig avgjort i matchen mellom de to i St. Louis. Altså 13 partier før slutt.

– Jeg må få understreke at dette jo er et ganske uvanlig matchformat, men jeg har aldri hørt om noen som har vunnet en match 13 runder før slutt, sier Tarjei J. Svensen, redaktør for sjakknettsiden mattogpatt.no.

På mandagens åtte lynsjakkpartier hadde Carlsen seks seirer, ett tap og én remis. Det er veldig spesielt, selv for ham.

– Dette er noe av den beste sjakk vi har sett av et menneske, sa kommentator på chess24.com Jennifer Shahade.

– Han vil vise at han er en legende. Magnus er så dominerende. Han vil vise at han hører med blant de aller beste - som Capablanca, Fischer, Kasparov, sa en annen av kommentatorene, Maurice Ashley.

Til tross for at Carlsen har avgjort, kommer matchen til å avsluttes tirsdag.

«Match» i sjakk betyr at to spillere møtes i et visst antall partier. I dette tilfellet handler det om fire dager med hurtig- og lynsjakk i St. Louis mellom Carlsen og Ding Liren.

Teoretisk kunne Magnus Carlsen også sprenge drømmegrensen på 3000 ratingpoeng i lynsjakk.

– Det hadde vært gøy, men FIDE-reglene gjør dessverre det umulig. Dersom man allerede har vunnet en match, vil ikke de resterende partiene kunne rates, forklarer Tarjei J. Svensen.

I løpet av mandagens spill satte imidlertid Magnus Carlsen «verdensrekord» i lynsjakkrating. Han kom opp i 2968 poeng etter mandagens femte parti (matchens 17.). Det meste han har hatt tidligere er 2864 under lynsjakken i Paris i sommer.

Carlsen la grunnlaget for seieren med storspill både lørdag og søndag - og det var ikke dårligere mandag. Riktignok tapte han det første partiet, men vant så fire på rappen og etter et remisparti, vant igjen i parti nummer syv mandag.

Antall poeng for seier og remis har vært ulikt for hurtig- og lynsjakkpartiene Carlsen og Ding Liren har spilt. Jo kortere tid, jo færre poeng. Men etter de spesielle poengreglene var altså nordmannens seier i matchen klar allerede etter 17 partier. De to forsatte likevel og spilte også parti nummer 18, mandagens siste parti. Og skal altså spille ytterligere 12 partier tirsdag, selv om matchen er avgjort.

Som vinner av matchen får Magnus Carlsen snaut 500 000 kroner i premie (60 prosent av totalsummen på 100 000 dollar). Det er milliardæren Rex Sinquefield som punger ut. VG vet ikke om Carlsen også får startpenger.