Kanonstart for Norge i EM – uten Carlsen

Jon Ludvig Hammer (27) spilte remis mot tidligere VM-finalist Boris Gelfand og Norge overrasket med uavgjort mot Israel i EM-åpningen i sjakk på Kreta.

Verdensmester Magnus Carlsen (26) har takket nei til å spille EM for landslag denne gang, men Norge stiller et ungt og ambisiøst lag, selv om de bare er rangert som nummer 25 av 40 deltagernasjoner. Israel derimot er rangert som nummer fem.

Johan-Sebastian Christiansen (19) sto for den norske seieren da han slo sterke Emil Sutovsky, nummer 61 i verden. Nordmannen er bare nummer 1157, men kan gjøre et solid hopp om han fortsetter slik gjennom EM.

– Kjempeåpning for både meg og laget. Jeg er strålende fornøyd med min debut for landslaget, og u

Det er Christiansens nest største skalp noen gang, etter Sergey Rublevsky i E-cup for Vålerenga i fjor.

Hammer spilte altså remis, det samme gjorde Benjamin Arvola Notkevich (24), mens Johan Salomon (20) tapte for Maxim Rodshtein, rangert som nummer 46 i verden. Dermed ble det 2–2.

Det hører med til historien at Norges nest best rangerte spiller i EM, Aryan Tari (18), sto over denne første runden.

– Jeg er kjempefornøyd med lagets og egen prestasjon, sier Jon Ludvig Hammer til VG.

Carlsen er altså ikke med til Kreta, men var ifølge mattogpatt.no med på en treningsleir rett før EM-avreisen.

Neste motstander for Norge blir England. Russland er tittelforsvarer og favoritt. EM går over ni runder og kan følges på chess24.com.

Det norske kvinnelaget åpnet med tap 2,5-1,5 for Spania. Her spiller Sheila Barth Sahl, Monika Machlik, Edit Machlik, Hanna B. Kyrkjebø og Maud Rødsmoen.