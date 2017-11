Jukse-skandale i sjakk: Tre spillere utestengt

Kamp-fiksing har kommet også til sjakk. Tre spillere er utestengt etter en skandale i Italia.

En rekke italienske medier har meldt om dommene som kom i helgen. Også sjakk-nettstedet chess.com har skrevet om saken.

De som er dømt, skal ha rigget partier og forsøkt å manipulere resultater i Mentebelluna-turneringen i januar i år.

Den 52 år gamle russiske stormesteren Igor Naumkin, som nå bor i Italia, er utestengt i seks måneder, mens 19 år gamle Pier Luigi Basso har fått fem måneders utestengelse fra konkurranser.

Les også: Den nye norske sjakkhelten

32 år gamle Angelo Damia fikk en dom på syv måneder for å ha tapt med vilje, men det er fra en annen turnering, tilbake i 2013.

I tillegg fikk en 24-åring reprimande, mens en 63-åring som ble gransket, ikke ble funnet skyldig.

Både Naumkin og Damia skal ha tilbudt seg å tape partier mot penger. Motstanderne skal ha takket nei til begge. Russeren skal ha krevd 200 euro for å tape sitt parti.

Retten mente at det var tilstrekkelig bevist at det var forsøk på kamp-fiksing. – Prinsippene om lojalitet og rettferdighet ble brutt, heter det i dommen.

Les også: Carlsen tok årets første turneringsseier

Chess.com skriver at det lenge har gått rykter om kamp-fiksing i italiensk sjakk, og at turneringen i Montebelluna ble en bekreftelse. I februar skrev en gruppe italienske toppspillere et brev til det italienske sjakkforbundet der de uttrykte sin bekymring over utbredt korrupsjon og mente at de måtte få slutt på kamp-fiksingen. I brevet ble det ikke nevnt konkrete navn, men det utløste likevel en granskning som altså skulle bli avslørende.

Det skal ha vært en godt kjent «hemmelighet» at det var mulig å kjøpe seg poeng i den italienske sjakk-ligaen.

Les også: Magnus Carlsen hadde med kjæresten på turnering

– Dommene er ganske milde, kommenterer den italienske stormesteren Sabino Brunello til chess.com. Han var en av dem som skrev varsler-brevet i februar.

De dømte har dessuten 15 dager på seg til å anke. Alle har benektet beskyldningene og sagt at tilbudene var bare «en spøk».

Det har vært flere jukseskandaler i internasjonal sjakk de siste årene. Her i Norge ble den blinde sjakkspilleren Stein Tholo Bjørnsen (50) utestengt i to år. Norges Sjakkforbund fant det bevist «ut over enhver tvil» at Bjørnsen hadde fått ulovlig hjelp i to turneringer i 2015 og 2016.

Under årets sjakk-NM i Stavanger var det for første gang totalforbud mot mobiltelefoner, datamaskiner, smartklokker og andre lignende teknologiske verktøy – for å hindre «digital doping».