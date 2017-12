(Hikaru Nakamura–Magnus Carlsen 1/2-1/2) Erkerivalen Hikaru Nakamura (30 lørdag) hadde «ballen på straffemerket», men dummet seg ut og Magnus Carlsen (27) reddet remis.

– Han tabbet seg ut! Magnus skjønte at han var i en fullstendig tapende stilling, og så skjer dette, utbrøt kommentator Yasser Seirawan etter at Nakamura hadde flyttet det hvite tårnet til f5.

– Dette er en utrolig redningsaksjon av Magnus. Et mirakel. Hikaru rister på hodet. Han kan ikke tro det han har gjort.

– Jeg kan ikke tro mine egne øyne, sa hans kollega Cristian Chirila på arrangørens sending.

– En heroisk redning av Magnus, fortsatte Jennifer Shahade på direkten.

Dette betyr at Magnus Carlsen har spilt remis i samtlige seks partier i London Chess Classic til nå.

Les om Norges nye sjakkhelt – juniorverdensmester Aryan Tari

Nakamura tittet i taket og så fortvilet ut. Etter tabben slet han også med tidstrøbbel.

Carlsen-Nakamura-partiene er for lengst en klassiker. De to sjakkstjernene har flere ganger havnet i ordkrig, uten at det ser ut til å plage verdensmesteren nevneverdig.

Noen trekk tidligere så det ganske annerledes ut. Cristian Chirila uttalte som ekspert på arrangørens sending:

– Det virker som om Nakamura torturerer Magnus. Det virker som han liker torturen. Han kommer trolig til å gjøre den så lenge som mulig. For at han skal lide, og så henrette ham.

Les også: Magnus Carlsen passerer 80 mill. kroner

Noen trekk senere sa Chirila:

– Det er ikke så lett som det kan se ut som (for Nakamura å vinne). Han må finne den sekvensen med trekk som gir seier. Men det bør være «game over».

Selv om computerne ga Nakamura et solid overtak, hadde han trøbbel med å «sette ballen i mål». Mange andre sjakkspillere hadde gitt opp, men Carlsen prøvde å redde remis. Han fikk betalt for innsatsen.

Les også: Magnus Carlsen en av «remis-kameratene»

Magnus Carlsen stilte til partiet mot Nakamura med høyhalset genser, noe han ellers aldri bruker. Men på VGs spørsmål om verdensmesteren er syk, svarer manager Espen Agdestein:

– Ikke noe betydelig.

Nakamura kunne ha gitt seg selv den perfekte fødselsdagsgave ved å vinne. Amerikaneren er 30 år lørdag.

Les også: Jukse-skandale i sjakk

Til nå i London Chess Classic er det spilt 30 partier. Bare tre av dem har endt med seier til en av spillerne. 27 partier har endt i remis.

Hjemmehåpet Michael Adams er Carlsens motstander lørdag. Og nordmannen har hvite brikker. Det tyder ikke bra for briten: På ti møter med hvitt har Carlsen åtte seirer og to remis.

London Chess Classic er den siste turneringen i årets Grand Chess Tour. Magnus Carlsen leder foran Maxime Vachier-Lagrave og Levon Aronian. Om han vinner touren sammenlagt, får han 830 000 kroner. Selve turneringen i London har 620 000 kroner i førstepremie. Det står med andre ord om store penger for Carlsen.

Remis mot Nakamura betyr at han fortsatt ligger ett poeng bak ledende Caruana.

Stillingen etter seks runder av London Chess Classic:

1. Fabiano Caruana, USA 4,0.

2. Jan Nepomnjasjtsji, Russland 3,5.

3. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 3,0.

3. Wesley So, USA 3,0.

3. Hikaru Nakamura, USA 3,0.

3. Magnus Carlsen, Norge 3,0.

3. Levon Aronian, Armenia 3,0.