Denne tittelen fikk aldri Magnus Carlsen: Norsk 18-åring leder junior-VM

Kan Norge få verdensmesteren i sjakk både for senior og junior? Aryan Tari (18) storspiller i VM i Italia.

Aryan Tari var på forhånd femterangert i VM, men vant tirsdag over russeren Grigorij Oparin. Det betyr at han har syv av åtte mulige poeng.

Avstanden ned til 2. plass er et halvt poeng. Der ligger russeren Kirill Aleksejenko (20) og indiske Rameshbabu Praggnanandhaa (12).

– Gode muligheter? Ja, det kan du si, skriver Aryan Tari i en melding til VG fra Tarvisio.

– Det har gått bra så langt. Nå håper jeg å spille bra de siste tre rundene.

Magnus Carlsen ble så raskt god at han aldri rakk å vinne noe junior-VM. Men det betyr ikke at junior-VM er annenrangs. Se bare her på noen av dem som har vunnet gjennom tidene: Boris Spasskij, Anatolij Karpov, Garry Kasparov, Viswanathan Anand, Levon Aronian, Shakhriyar Mamedyarov, Pendyala Harikrishna og Maxime Vachier-Lagrave.

Tari åpnet VM ganske middelmådig med remis mot vietnameseren Thang Tran Minh, men etter det har han tatt sterke seks seirer og hatt én remis.

Vinsten tirsdag kom altså over russeren Oparin, som på forhånd var rangert som nummer to i turneringen. Hver spiller har nå hatt åtte partier og totalt skal det spilles 11. Mesterskapet avsluttes fredag.

Det indiske vidunderbarnet Rameshbabu Praggnanandhaa (12) blir onsdagens motstander. Til nå har hatt fire partier hver med hvitt og svart.

Aryan Tari er totalt rangert som nummer 303 i verden. Han ble såkalt internasjonal mester i 2013 som 14-åring og stormester som 17-åring i 2016.

PS: Ingen nordmann har vunnet junior-VM i sjakk. Nærmest var Simen Agdestein, som hadde lik poengsum som vinneren, men som måtte nøye seg med sølv på såkalt kvalitetsberegning i 1986 (da mesterskapet gikk i Gausdal).

Stillingen i junior-VM etter åtte av 11 runder:

1. Aryan Tari, Norge 7.

2. Kirill Aleksejenko, Russland 6,5.

2. Rameshbabu Praggnanandhaa, India 6,5.

4. Xiangyu Xu, Kina 6.

4. Semjon Lomasov, Russland 6.

4. Murali Karthikeyan, India 6.

4. Aleksej Sorokin, Russland 6.

4. Tuan Minh Tran, Vietnam 6.

4. Jinshi Bai, Kina 6.

4. Manuel Petrosjan, Armenia 6.