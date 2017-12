Denne 22-åringen overrasker alle og kan stoppe Carlsens gull-planer

RIYADH (VG) Vladimir Fedosejev (22) holder alle stjernene bak seg på vei inn i den siste dagen av hurtigsjakk-VM.

Magnus Carlsen (27) har fortsatt et håp om VM-gull, men den fem år yngre karen, opprinnelig fra St. Petersburg, har overrasket sjakk-verdenen og kan bli for tøff.

Og: Han har ikke vært noe vidunderbarn – i hvert fall hvis vi sammenligner med karer som Magnus Carlsen og Sergej Karjakin.

Fedosejev var rangert som nummer 13 i verden i hurtigsjakk før VM, og er således ikke helt ukjent. Likevel vil det være en overraskelse for mange om han skulle vinne. I klassisk sjakk er han bare nummer 31 i verden – men har tatt et voldsomt steg etter som han så sent som i februar i år var nummer 96.

22-åringen gjorde en sterk figur i World Cup, der han slo ut toppspilleren Hikaru Nakamura og så tapte for en annen amerikaner, Wesley So, i kvartfinalen. Magnus Carlsen ble slått ut i 3. runde i den samme turneringen.

– Det er i mine egne hender om jeg får sjansen til å møte Fedosejev, sier Magnus Carlsen.

Atle Grønn, som er i NRKs sjakkstudio under VM, sier til VG:

– Jeg har fulgt ham et års tid og anser ham for å være den eneste utenfor verdenseliten som faktisk spiller på nivå med verdenseliten. Han slo ut Nakamura fra World Cup i høst og vil snart bli fast deltager i superturneringene. 22 år, ingen barnestjerne, men med en enorm utvikling de siste årene.

– Mange sliter med å ta skrittet fra 18–20 årsalderen og inn i verdenseliten, men ikke Fedosejev. Spennende angrepsstil og respektløs overfor de etablerte stjernene. Spiller ofte på vinst selv når stillingen objektivt sett går mot remis.

VGs sjakkekspert Erle Marki Hansen innrømmer at hun knapt kjente til Fedosejev før han slo ut Nakamura i World Cup:

– Etter flere år som et av de relativt ukjente navnene på topp 100 i verden, har han i løpet av de siste månedene nesten helt i det stille tatt store kvantesprang og etablert seg rundt topp 30.

– Han har virkelig spilt verdensklasse-sjakk i 2017 – også i Riyadh. Seirene hans har virket uanstrengte, og det er foreløpig ingen der nede som har vært i nærheten av å skulle klare å vippe ham av pinnen.

Torsdag kl. 12 møter Fedosejev Raud Mamedov fra Aserbajdsjan i sitt første parti på siste dag av hurtigsjakk-VM.

Før de fem siste partiene, som altså går torsdag, er Fedosejev alene på topp med 8,0 poeng. Tre karer har 7,5: Viswanathan Anand, Peter Svidler og Hao Wang. Magnus Carlsen og fem andre har 7.