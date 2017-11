GARDERMOEN (VG) Aryan Tari (18) er Norges nye sjakkhelt. Og han setter pris på hjelp fra Magnus Carlsen (26).

– Magnus og jeg har god kjemi. Vi snakker mye sammen. Og han sendte meldinger under VM-turneringen. Det motiverte meg, sier Aryan Tari til VG når han er tilbake på norsk jord etter mesterskapet i Italia.

Lørdag ble han Norges aller første verdensmester i sjakk for junior. Og det betyr altså at Norge nå har verdensmesteren både for senior og junior.

– Akkurat det er jo veldig kult, sier Aryan Tari.

Tidligere sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson var blant dem som har kommet til Gardermoen for å gratulere den nybakte mesteren. Der var også mamma Faranak, pappa Siamak og andre familiemedlemmer.

VERDENSMESTER: Aryan Tari med foreldrene Siamak (t.h.) og Faranak etter å ha vunnet VM i sjakk for junior. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Jeg er klar til å arrangere VM-match mellom Magnus og deg – hvis du kvalifiserer deg, gliste Jøran Aulin-Jansson.

– Det er bra du har tro på meg. Jeg skal gjøre mitt beste for å komme så langt som mulig, svarte 18-åringen, som til daglig går på NTG med Simen Agdestein som sjakklærer.

Magnus Carlsen ble så raskt god at han aldri rakk å vinne noe junior-VM. Men det betyr ikke at junior-VM er annenrangs. Se bare her på noen av dem som har vunnet gjennom tidene: Boris Spasskij, Anatolij Karpov, Garry Kasparov, Viswanathan Anand, Levon Aronian, Shakhriyar Mamedyarov, Pendyala Harikrishna og Maxime Vachier-Lagrave.

– Hvordan skal du bli enda bedre?

– Jeg må bare fortsette å trene, fortsette å lære. Nå skal jeg gjøre meg ferdig med skolen til våren, så kommer jeg bare til å spille sjakk noen år. Så får vi se hvor langt jeg klarer å komme.

Han skal, i likhet med Magnus Carlsen, spille i Wijk aan Zee-turneringen i januar. Derimot er ikke Aryan Tari sikker på om han, som Carlsen, skal spille VM i hurtig- og lynsjakk i Saudi-Arabia i romjulen – eller om han skal prioritere en turnering i Sverige.

Men vårens Norway Chess i Stavanger – der har han lyst til å spille.

– Ja, jeg synes ærlig talt at jeg fortjener det nå.

Magnus Carlsen har hyllet Tari på Twitter, det samme har Carlsens forgjenger som verdensmester, Viswanathan Anand gjort.

– Gratulerer til Aryan Tari for en fortjent seier, skriver Anand. Kulturminister Linda Hofstad Helleland har også sendt sine gratulasjoner.

TRENINGSKAMERATER: Magnus Carlsen og Aryan Tari spiller mot hverandre under en treningsleir i 2015. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Jeg har fått tusenvis av gratulasjoner, sier Tari.

Pappa Siamak forteller til VG at han kjøpte sjakkbrett til storebroren, men at fem år gamle Aryan kjapt viste at han hadde talent for sjakk. Den gang bodde familien i Stavanger, nå bor de i Lier.

Faren forteller at han var blant de beste sjakkspillerne i Teheran, men at sjakk ble forbudt i Iran etter sjahens fall. Midt på 1980-tallet flyttet foreldrene til Norge, og Aryan ble født i Stavanger i 1999.

PS: Tre karer endte alle på 8,5 poeng i VM, men ut fra reglene for å skille spillerne endte Aryan Tari foran både indiske Chithambaram Aravind og armeneren Manuel Petrosjan.