Carlsens VM-drøm lever: Knuste motstanderen i avslutningen på dag én

RIYADH/OSLO (VG) (Magnus Carlsen – Rustam Kasimdzjanov 1-0) Med 3,5 av fem mulige poeng er VM-tittelen i hurtigsjakk innen rekkevidde for sportens største stjerne.

– Det er for tidlig å vurdere formen, men alt i alt er det progresjon utover dagen. Det er jeg fornøyd med, sier Magnus Carlsen til VG via pappa Henrik.

Det gjenstår 10 partier fordelt på to dager med spill før verdensmesteren kåres. Etter VM-åpningen 2. juledag er 27-åringen med i kampen om den prestisjefylte tittelen.

Var nådeløs

I den siste av fem matcher i Riyadh møtte nordmannen usbekiske Rustam Kasimdzjanov. 38-åringen er blant verdens 59 beste spillere og har tidligere holdt Carlsen til remis, men tirsdag kveld ble han feid av brettet.

Kasimdzjanov forsøkte å selge seg dyrt, men Carlsen var nådeløs. 27-åringen fra Lommedalen fikk tidlig både et tids- og stillingsmessig overtak. Og det ga Carlsen aldri fra seg.

– De fire siste partiene var bra. Jeg skulle gjerne hatt mer ut av det første, men det tok seg opp. Jeg spilte i alle fall fort og selvsikkert i de siste. Det blir mer og mer spennende for hver dag som går etter som partiene blir mer direkte avgjørende i tetstriden, sier Carlsen til NRK, som onsdag klokken 12.00 skal møte Sergej Movsesian i runde seks.

Armeneren er rangert som nummer 110 i verden i klassisk sjakk. Duoen møttes sist i 2014. Da vant Carlsen.

To mann topper

STILLINGEN ETTER RUNDE 5 1. Vladimir Fedosejev (4,5) 2. Baadur Jobava (4,5) 3. Vishy Anand (4) 4. Aleksandr Grisjtsjuk (4) 5. Peter Svidler (4) 6. Ivan Cheparinov (4) 7. Pavel Ponkratov (4) 14. Magnus Carlsen (3,5) 105. Johan-Sebastian Christiansen (2)

Etter dag én av tre leder russiske Vladimir Fedosejev sammen med georgiske Baadur Jobava. Begge har 4,5 poeng.

VGs sjakkekspert beskriver Jobava som en eksentriker.

– Jobava er en løs kanon på dekk. Vi kjenner til ham fra ulike lukkede toppturneringer hvor han har vært invitert på grunn av sin underholdende spillestil. Der klarer han imidlertid sjeldent å hevde seg, og går stadig på smertefulle tapsrekker. Langt bedre har han hatt tendens til å være i halvåpne turneringer som denne, hvor hans spillestil passer godt til formatet, sier Erle Marki Hansen og påpeker at Jobava ikke har møtt noen av de største stjernene enda.

Hun er også spent på å følge den andre mannen i tet, Fedosejev, utover i turneringen.

– Fedosejev var mannen som slo ut lynsjakkspesialisten Hikaru Nakamura fra FIDE World Cup tidligere i år, noe som overrasket alle unntatt den unge russeren selv. Der ble han slått ut runden etter, men det blir spennende å se hvor godt han kan holde her, sier Marki Hansen.

Runde fire: Seier mot Salem Saleh

Etter tidligere å ha plukket med seg 1,5 av tre mulige poeng, fortsatte Carlsen spillet i Saudi-Arabia med et oppgjør mot Salem Saleh. 24-åringen fra Sharjah, nord for Dubai, er nummer 132 i verden i klassisk sjakk. Det høres kanskje ikke skremmende ut, men faktum er at Saleh er regnet som De forente arabiske emiraters beste spiller.

Tidlig så unggutten også ut til å vise hvorfor – ved å tilsynelatende skape hodebry for det norske sjakkesset. For Carlsen brukte lang tid i åpningen og var raskt nesten fem minutter under på klokken. Da så det kritisk ut, men noen trekk senere ble det tydelig at nordmannen hadde funnet en gunstig plan og etablert en struktur uten svakheter.

– Dette var Magnus på sitt beste. Denne måten å presse sin motstander i senk på har jo etter hvert blitt et varemerke i tider hvor han er i god form. Et godt tegn å se ham få det til her mot en sterk stormester, sier VG-ekspert Erle Marki Hansen.

Norges øvrige VM-alibi, Johan-Sebastian Christiansen, tapte parallelt på tid mot verdenstoer Levon Aronian. Den norske 19-åringen ble dermed stående med ett poeng. Russiske Vladimir Fedosejev ledet med fire.

– Christiansen møtte tøff motstand i Aronian. Han hang godt med de første 20 trekkene, men kom på bakbena og fikk det vanskelig etter noen unøyaktige avlytter, analyserer VG-ekspert Marki Hansen.

Runde 3: Remis mot Pavel Eljanov

Ti seire og én remis i favør Carlsen var status mellom de to før matchen i den tredje runden (les om de andre partiene i bunnen av saken) av totalt 15 i løpet av denne ukens VM i hurtigsjakk.

I så måte burde ikke Eljanov vært noen målestokk for 27-åringen fra Norge. Likevel gikk det nesten galt, men det holdt til remis for storfavoritten.

– Jeg synes det var ganske dårlig. Spillet er ikke noe å rope «hurra» for. Men håpet lever fortsatt. Jeg håper å kunne spille bedre enn dette her, sier Carlsen til NRK.

Det åpnet imidlertid lovende. Ukraineren havnet i tidstrøbbel innledningsvis, men etter flere trekk klarte Eljanov å spille seg inn i førersetet av dette partiet.

«Datamaskinen» kunne på det tidspunktet fortelle om en soleklar fordel til Carlsens motstander. Nordmannen klarte i det minste å redde seg inn i et tøft sluttspill. Det endte med at begge ble enige om at remis var det riktige resultatet.

Runde 2: Seier mot Vladimir Dobrov



Etter tapet i åpningspartiet var Magnus Carlsen nødt til å slå tilbake mot den 33 år gamle russeren.

Carlsen viste, denne gangen med svarte brikker, ingen nåde. Sjakkgeniet fra Lommedalen ga Dobrov tidstrøbbel med en gang og malte sin motstander sakte, men sikkert i senk. Partiet var over på godt under en halvtime og 23 trekk fra Carlsens side.

– Total overkjøring av Carlsen i andre runde, hvor russeren ikke hadde noe å stille opp med. Klasseforskjellen ble tydelig da Dobrov parallelt med å feilaktig ofre en bonde brukte opp tiden sin, og oppgaven han da ble etterlatt med, var umulig. Verdensmesterens bønder stormet frem mot forvandlingsfeltet, og i komplikasjonene klarte ikke 33-åringen holde tungen beint i munnen, vurderer Erle Marki Hansen–VGs sjakkekspert.

Norges andre nordmann under hurtigsjakk-VM, Johan-Sebastian Christiansen, tapte også sin åpningsmatch, men i nummer to fikk han en svært rask seier mot en saudiaraber, som ble mattet på 11 trekk.

Les også: Carlsen om den magiske grensen:–Mulighetene er der

Runde 1: Tap mot Bu Xiangzhi

Carlsen tapte og ble slått ut av kineseren i World Cup i september i år. Han skulle få det tøft denne gangen også. Selv om nordmannen hadde hvite brikker klarte han nesten ikke tilrive seg noe initiativ i matchen som begynte klokken 12.00 norsk tid.

OVERMANN: Magnus Carlsen (høyre) mot Bu Xiangzhi i VM i lynsjakk i fjor. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Til slutt satte Xiangzhi inn et godt angrep. Carlsen klarte aldri å svare og tapte til slutt VM-åpningen.

– Litt rust i motorikken i både hånd og hjerne, virket det som. Det gikk tregt, og trekkene som kom var ikke tilstrekkelige. Bu var tidlig på offensiven og skal roses for å våge en slik strategi med svarte brikker mot verdensmesteren. Og ikke bare ble han roset, han ble også belønnet–for angrepet som oppsto. Det viste seg svært utfordrende å håndtere med bare sekunder igjen på klokken. I trekk 38 gikk Carlsen tom for tid.

Johan-Sebastian Christiansen fikk ingen god start på mesterskapet. Unggutten fra Sandefjord gikk på et stygt tap mot Aserbajdsjans Eltaj Safarli.

PS: Det spilles totalt fem kamper hver dag i tre dager for spillerne i hurtigsjakk-VM, som varer fra 26.–28. desember. Den spilleren som står med flest poeng til slutt vinner. Det deles ut et halvt poeng for remis, ett poeng for seier og null for tap.



PS 2: Hurtigsjakk-VM avløses av verdensmesterskap i lynsjakk. Her skal Carlsen & co. gjennom 21 partier. Lynsjakk-VM går gjennom to dager, 29.–30. desember.