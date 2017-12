RIYADH (VG) Ett parti gjenstår av hurtigsjakk-VM. Magnus Carlsen (27) spiller for gull etter remis mot det russiske vidunderbarnet Vladislav Artemjev (19).

Før det hadde Carlsen stoppet Vladimir Fedosejevs (22) utrolige seiersrekke. Så spilte han remis mot Wang Hao (28).

– Piffen har gått litt ut av meg. Jeg må psyke meg opp før det siste partiet, sier Magnus Carlsen til VG på vei opp til loungen sin for å slappe av i VM-hallen i Riyadh.

Da to partier gjensto, hadde han 9 poeng og ble jaget av hele åtte spillere på 8,5 poeng.

1. plass gir ikke bare VM-tittel, men også mer enn to mill. kroner i førstepremie.

VG live: Her kan du følge hurtigsjakk-VM trekk for trekk

Overraskelsesmannen Fedosejev klarte ikke å stå imot da Carlsen viste seg fra sin beste side i toppoppgjøret i hurtigsjakk-VM.

Alt lå til rette for remis, men Norges sjakkhelt nektet å nøye seg med det. Han rev til slutt russeren i filler i et langt og dramatisk parti.

– Seieren satt fryktelig langt inne, innrømmet Carlsen etterpå.

– Alt handlet om vilje, ikke noe annet. Og hans nerver selvfølgelig, fortsatte nordmannen da VG gikk sammen med ham fra spillelokalet.

Fikk du med deg Carlsens plassering på VGs 100-liste?

Fedosejev hadde 11 partier uten tap før verdensmester (i klassisk sjakk) Carlsen satte seg ned på stolen midt imot. Med hvite brikker forsvarte Fedosejev seg formidabelt, men til slutt måtte han gi tapt.

– Dette var et parti som tappet energi. Nå må jeg bare være «på» i de tre resterende partiene. Det ser i hvert fall bedre ut enn noen gang tidligere her i VM, sa Magnus Carlsen til VG etter seieren over russeren.

TOPPGJØR: Vladimir Fedosejev (t.v.) måtte gi tapt for Magnus Carlsen i VM i hurtigsjakk. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Til tross for at det står om store penger, mer enn to mill. kroner til vinneren, så Fedosejev lenge ut til å holde kaldt i gullkampen mot langt mer kjente sjakk-navn.

Les også: – Med en gang jeg begynner å tenke, går det skeis

– Begge spillerne håper på en tabbe fra den andre, fastslo NRKs ekspert Torstein Bae da de nærmet seg 40 trekk.

Etter hvert kom russeren i akutt tidstrøbbel, og Carlsen prøvde fortsatt å finne trekkene som kunne gi seier.

– Det ser mye lysere ut enn på samme tid i fjorårets VM. Nå er jeg bare et halvt poeng bak én mann på toppen, sa Carlsen til VG etter at han – med svarte brikker – slo georgiske Levan Pantsulaia (rangert som nummer 192 i verden i klassisk sjakk) i torsdagens første parti.

Alt tyder på at Carlsen må ha minst fire av fem mulige poeng på avslutningsdagen for å ta gull.

– Poengmessig ser det bra ut, fastslo Magnus Carlsen. Han er ikke like fornøyd med spillet:

– Jeg gjorde mange småfeil mot Pantsulaia.

FØRSTE TREKK: En representant for Saudi-Arabias kongefamilie, prinsesse Lama Al Sudeiri, tok første trekk i partiet mellom Magnus Carlsen (t.h.) og Levan Pantsulaia i VM i hurtigsjakk. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Georgieren er på bakbeina, fastslo VG-ekspert Erle Marki Hansen på VGs VM-side da partiet nærmet seg 30 trekk.

Men Norges sjakkhelt overså en mulighet som gjorde at seieren likevel ikke ble så enkel. Etter hvert fikk georgieren tidstrøbbel, men Carlsen slet med å finne vinnertrekkene.

– Magnus har mistet tråden litt, konkluderte Torstein Bae på NRK-sendingen.

Carlsen måtte jobbe lenge før han endelig fikk «ballen i mål» etter 67 trekk.

Les også: Russeren (22) som overrasker alle i hurtigsjakk-VM

Nordmannen vant VM-gullet i hurtigsjakk både i 2014 og 2015 - med henholdsvis 11,5 og 11 poeng. I fjor hadde han lik poengsum som vinneren, men ut fra reglene for å skille deltakerne den gang, med motstanderens rating som første kriterium, endte han bak både Vassily Ivanchuk og Aleksander Grisjtsjuk.

Fredag og lørdag fortsetter det med lynsjakk-VM i Riyadh.

Se den prisbelønte dokumentaren «Magnus» her: