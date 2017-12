RIYADH (VG) Magnus Carlsen (27) gjorde en kjempetabbe mot Viswanathan Anand (48), men slo tilbake og vant over kompisen Jan Nepomnjasjtsji (27) i onsdagens siste parti i hurtigsjakk-VM.

Derfor føler nordmannen at han fortsatt er med i gullkampen i mesterskapet:

– Jeg har hatt to middels dager. Dette krever en veldig god tredje dag, sier Carlsen til VG når vi spør om seiersmulighetene.

– To middels og en veldig god dag pleier å holde i hurtigsjakk-VM. Så jeg bare håper at den veldig gode dagen kommer torsdag. Det er mange spillere jeg må komme foran.

Seieren betyr at nordmannen nå ligger ett poeng bak ledende Vladimir Fedosejev (22).

– Hadde jeg klart remis mot Anand, hadde jeg vært helt i posisjon til å vinne. Nå er det en liten oppoverbakke, men fortsatt gode muligheter.

Carlsen visste at han måtte slå Nepomnjasjtsji i onsdagens siste parti. Det klarte han, men det ble mer dramatisk enn han håpet på.

FØRSTE TREKK: En representant for kongefamilien i Saudi-Arabia, prins Lama Al Soodery, tok det symbolske første trekket i parti nummer åtte mellom Peter Svidler (t.v.) og Magnus Carlsen. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Jeg hadde regnet feil. Jeg hadde ikke sett løper e6, sier han til VG.

– Jeg overså noe kritisk helt mot slutten. Jeg trodde det var to måter å holde remis på, så valgte jeg den jeg trodde jeg var sikrest. Den tapte, sånt skjer, sa Carlsen til VG på vei fra spillelokalet og opp til sin lounge, sammen med pappa Henrik, etter tapet for «Vishy» Anand.

Tap for Anand



– Magnus Carlsen overså det relativt enkle taktiske motivet Txc5 etterfulgt av De4, og da Vishy Anand fant det, kunne han innkassere helpoenget få sekunder senere, konstaterte Erle Marki Hansen på VGs live-side.

Nordmannen trodde han skulle holde remis, det klarte han altså ikke. Tapet kom med hvite brikker.

GAMMEL KJENNING: Magnus Carlsen gjør seg klar til partiet mot Viswanathan Anand. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Motstanderne har falt sammen ved første anledning. Jeg kan ikke regne med det videre. Det blir tøffere, sa Carlsen til VG etter parti nummer syv. Da hadde han vunnet både mot armenske Sergei Movsesian og kinesiske Wang Yue.

Det ble definitivt tøffere mot Peter Svidler i parti nummer åtte, og derfor var Magnus godt fornøyd med remis mot sorte brikker mot russeren.

Bronse og sølv

Carlsen håper å revansjere fjorårets mesterskap i Qatar, der han ble nummer tre i hurtigsjakk og nummer to i lynsjakk. Det likte han dårlig.

VM i Riyadh VM i hurtigsjakk: 26. – 28. desember. Går over 15 runder, med fem runder hver dag. Betenkningstid: 15 minutter pluss 10 sekunder ekstra per trekk. VM i lynsjakk: 29. – 30.desember. Går over 21 runder. Betenkningstid: 3 minutter med 2 sekunder ekstra per trekk.

I 2014 hadde Carlsen, som den første i historien, VM-titlene i klassisk sjakk, hurtig- og lynsjakk samtidig. I 2015 ble han verdensmester i hurtigsjakk i Berlin. I fjor måtte han se seg slått av Vassily Ivanchuk og Aleksander Grisjtsjuk i Doha. Alle tre hadde lik poengsum, men Carlsen ble «dømt bak» - på grunn av de spesielle reglene for kåre gullvinneren:

Ny regel

Når to eller flere spillere ender likt, avgjøres det hele ut fra hvem som har hatt de sterkeste motstanderne i løpet av turneringen. Det regnes ut ved å ta gjennomsnittlig rating for motstanderne. Der vil Carlsen ha en ulempe fordi han er den desidert best rangerte.

Men til årets VM er reglene endret slik at innbyrdes oppgjør er første kriterium, deretter rating til motstanderne.

VM i Saudi-Arabia er omdiskutert, blant annet fordi de israelske spillerne ikke har fått visum for å kunne delta. En talsperson for Saudi-Arabias ambassade i Washington bekreftet på twitter at de ikke har gitt visum til spillere fra «land som de historisk ikke har diplomatiske bånd til».

Flere av verdens beste spillere mangler til start. Det gjelder blant andre Hikaru Nakamura, Wesley So, Fabiano Caruana, Lenier Dominguez, Anish Giri og Vladimir Kramnik.