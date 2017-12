Carlsen slo tilbake etter marerittstarten

(Vladimir Dobrov – Magnus Carlsen 0-1) I det andre VM-partiet i hurtigsjakk viste Magnus Carlsen (27) ingen nåde. Russiske Vladimir Dobrov ble utklasset på bare 23 trekk.

– Han spilte jo ikke så bra, da. Jeg tror ikke vi eller jeg skal vurdere så mye ut i fra det partiet, men det er greit å få en seier i hvert fall, sier Carlsen til NRK – om motstanderen og egen innsats.

– Jeg er glad for å ha fått noen poeng, så ser jeg fremover, sier 27-åringen og svarer «sånn passe» på spørsmål om hvordan formen er.

– Total kontroll



Sjakkgeniet fra Lommedalen åpnet imidlertid VM svakt. Han tapte nemlig åpningskampen (les om den matchen nede i saken) og tåler ikke mange feilskjær på disse 15 kampene han totalt spiller under hurtigsjakk-VM i Saudi-Arabia.

Men da Vladimir Dobrov (33) satt på andre siden av brettet i hans andre match 2. juledag, var Carlsen – denne gangen med svarte brikker – sylskarp. Russeren fikk tidlig tidstrøbbel og verdenseneren fra Norge hadde ingen problemer med å sakte, men sikkert male Dobrov i senk.

Hele partiet var over på godt under en halvtime og 23 trekk fra Carlsens side. Dermed sikre han seg sin aller første seier på andre forsøk i årets VM.



– Dette var en kraftig opptur og dette var overbevisende. Han hadde total kontroll på Dobrov som er en stormester på høyt nivå. Nå har han ett poeng på de to første og det er en bedre start enn i fjor, sier NRK-ekspert Torstein Bae under kanalens sending.

Norges andre nordmann under hurtigsjakk-VM, Johan-Sebastian Christansen, tapte også sin åpningskamp, men i kamp nummer to fikk han en svært rask seier mot en saudi-araber, som ble mattet på 11 trekk.

Runde 1: Tap mot Bu Xianghzhi

Carlsen tapte og ble slått ut av kineseren i World Cup i september i år. Han skulle få det tøft denne gangen også. Selv om nordmannen hadde hvite brikker klarte han nesten ikke tilrive seg noe initiativ i matchen som begynte klokken 12.00 norsk tid.

Til slutt satte Xiangzhi å sette inn et godt angrep. Carlsen klarte aldri å svare og tapte til slutt VM-åpningen.

Johan-Sebastian Christiansen er den andre nordmannen som deltar under hurtigsjakk-VM. Det ble ingen god start på mesterskapet. Unggutten fra Sandefjord gikk på et stygt tap mot Aserbajdsjans Eltaj Safarli.

PS: Det spilles totalt fem kamper hver dag i tre dager for spillerne i hurtigsjakk-VM, som varer fra 26. - 28. desember. Den spilleren som står med flest poeng til slutt vinner. Det deles ut et halvt poeng for remis, ett poeng for seier og null for tap.



PS 2: Hurtigsjakk-VM avløses av verdensmesterskap i lynsjakk. Her skal Carlsen & co. gjennom 21 partier. Lynsjakk-VM går gjennom to dager, 29. - 30. desember.