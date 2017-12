Carlsen: – Med en gang jeg begynner å tenke, så går det skeis

RIYADH (VG) Magnus Carlsen (27) innrømmer at han får et problem når han tenker for mye. Det går bedre når han spiller fort og selvsikkert.

– Med en gang jeg begynner å tenke, så går det skeis, sier han til VG foran torsdagens fem avgjørende partier i hurtigsjakk-VM.

– Jeg har vunnet alle partiene der jeg har spilt fort ...

Han forklarer nærmere:

– I noen partiene har jeg ikke spilt så fantastisk, men likevel hatt initiativet både på klokken og på brettet. Motstanderne har trodd at jeg har spilt bedre enn jeg har gjort.

Les også: Carlsen slo tilbake etter tabbetap

Stillingen i hurtigsjakk-VM etter to av tre dager: 1. Vladimir Fedosejev, Russland 8. 2. Viswanathan Anand, India 7,5. 2. Peter Svidler, Russland 7,5. 2. Hao Wang, Kina 7,5. 5. Levan Pantsulaia, Georgia 7. 5. Ivan Sacric, Kroatia 7. 5. Magnus Carlsen, Norge 7. 5. Yangyi Yu, Kina 7. 5. Rauf Mamedov, Aserbajdsjan 7. 5. Eltaj Safarli, Aserbajdsjan 7.

Vi snakker med ham rett etter at kompisen Jan Nepomnjasjtsji (27) er slått – i et siste parti onsdag som Carlsen måtte vinne om han skulle ha noen gullsjanse på avslutningsdagen.

– Jeg spilte fort og selvsikkert. Da gikk det bra. Helt til jeg begynte å tenkte lenge og gjorde noe unaturlig.

Da han begynte å tenke, skar det seg mot Viswanathan Anand (48) – den eneste som slo Carlsen på dag to av mesterskapet. Og det holdt altså på å gå galt da han gjorde det samme mot Nepomnjasjtsji (27).

Den gode nyheten foran torsdagens fem avsluttende partier kan han fortelle selv:

– Jeg var i samme posisjon foran den siste dagen i fjor. Da tapte jeg til og med det første partiet siste dag – men holdt likevel på å vinne.

Husker du? Slik gikk det med Carlsen i VM 2016

Den gang, i Doha, kunne man høre et skrik fra Carlsens lounge etter at han tapte for Anton Korobov i parti nummer 11 (det første på den siste dagen).

OMDISKUTERT: Saudi-Arabias kongefamilie var representert ved prins Lama Al Soodery, som tok det første trekket i partiet mellom Peter Svidler (t.v.) og Magnus Carlsen. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Men han kom tilbake og endte til slutt på samme poengsum som de to på gull- og sølvplass, Vassily Ivantsjuk og Aleksander Grisjtsjuk, men han ble «dømt bak» etter reglene som gjaldt for ett år siden. Denne gang er det nye regler, som sier at innbyrdes oppgjør er første kriterium.

Fra 2. juledag: Carlsens VM-drøm lever videre

– Men for at jeg fortsatt skal ha gullmuligheter, må jeg ha en veldig god torsdag, innrømmer Carlsen, og kaller de to dagene til nå i VM «middels».

– Om jeg hadde valgt riktig variant og fått remis mot Anand, hadde det vært veldig bra. Da hadde jeg vært bare et halvt poeng unna lederen og helt i posisjon til å vinne. Nå er det mer oppoverbakke, sier Magnus Carlsen om sine 7 poeng, som er ett mindre enn ledende Vladimir Fedosejev (22). Bak ham følger tre mann på 7,5 poeng, så nordmannen har «mange å skvise», som han uttrykker det selv.

Av de 30 beste sjakkspillerne i verden, er 20 av dem på plass i Riyadh. Bare én spiller, Hikaru Nakamura, har sagt at han dropper VM av politiske grunner. Andre som ikke er på plass, er Fabiano Caruana, Wesley So, Lenier Dominguez, Vladimir Kramnik og Anish Giri.

Fikk du med deg? Verdensmester nekter å forsvare titlene

Magnus Carlsen svarer slik når VG spør om de som ikke spiller i VM i hurtig- og lynsjakk:

– Jeg tror ikke det har vært flere med tidligere. Og det hadde nok en del å gjøre med at VM ble annonsert sent. Jeg synes heller at man skal fokusere på dem som er her, for det er et ekstremt sterkt felt som er her – og ikke noe svakere enn før.