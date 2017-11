Carlsen-manager om VM i Saudi-Arabia: – Planen er at han skal spille

Japanske Hikaru Nakamura (29) går voldsomt ut mot at lynsjakk-VM skal arrangeres i Saudi-Arabia. Verdensener Magnus Carlsen (26) planlegger uansett å delta.

VG meldte i midten av oktober at Saudi-Arabia lå best an til å arrangere hurtig- og lynsjakk VM, og denne uken ble det bekreftet at Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) har bestemt at hovedstaden Riyadh blir arrangørby i romjulen.

Der kommer etter all sannsynlighet Magnus Carlsen til å delta.

– Planen er at han skal spille. Det er intensjonen, men vi har ikke diskutert detaljer ennå. Beslutningen om at det ble i Saudi-Arabia i romjulen er akkurat tatt, så vi har ikke hatt tid til å snakke mye om det. Men han er veldig interessert i å spill, sier Magnus Carlsens manager, Espen Agdestein, til VG.

Sjakk-sjef: La Trump og Kim spille sjakk

Det har ikke manglet på reaksjoner etter at Saudi-Arabia ble tildelt mesterskapet. I går publiserte den japanske sjakkstjernen Hikaru Nakamura følgende på Twitter:

«Det å arrangere en sjakkturnering i et land der grunnleggende menneskerettigheter ikke er verdsatt er horribelt. Sjakk er et spill der alle typer mennesker kan komme sammen, ikke et spill der folk blir delt på grunn av religion eller hjemland.»

HARDT UT MOT SAUDI-ARABIA: Hikaru Nakamura (t.h.) er svært kritisk til arrangøren av mesterskapet. Her fra møtet med Magnus Carlsen i Norway Chess i mai. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

Saudi-Arabia er kjent for å være blant de mest kvinneundertrykkende nasjonene i verden, men nå skal altså både herre- og kvinneturneringen arrangeres der med en total premiepott på over 16 millioner kroner.

Les også: Carlsen tok årets første turneringsseier

– Har det faktum at Saudi-Arabia er vertsnasjon vært noe tema for Carlsen?

– Nei, ikke foreløpig. Meg bekjent er det ikke noen idrettsboikott mot Saudi-Arabia. Sjakken er global, og spilles over hele verden. Det har vært turneringer i andre land der det også har vært noen av de samme problemstillingene. Foreløpig har ikke dette vært noe Magnus og jeg har snakket om, sier Agdestein.

Carlsen var i Hamburg i går, og drar videre til USA og St. Louis der han i helgen skal møte kinesiske Ding Liren i «Champions Showdown».

– Vi tar en prat om opplegget når han kommer hjem igjen. Fristen for å melde seg på til VM er 25. november, sier Agdestein.

Les også: Carlsen håver inn millioner, men internasjonal sjakk er i krise

Carlsen skal for øvrig også delta i storturneringen London Chess Classic i begynnelsen av desember.

PS! Vasilij Ivantsjuk fra Ukraina er regjerende mester i hurtigsjakk og russeren Sergej Karjakin i lynsjakk.