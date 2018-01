Carlsen maltrakterte erkerivalen i online-finale: Vant 18-9

(Magnus Carlsen-Hikaru Nakamura 18-9) Magnus Carlsen (27) fulgte opp VM-tittelen i lynsjakk med å feie brettet med erkerivalen Hikaru Nakamura (30) onsdag kveld.

Denne gang handlet det om et slags «online-VM», finalen i nettstedet chess.com's Speed Chess-mesterskap. Det endte med svært stygge sifre for Nakamura, som tapte 18-9 for verdensmesteren.

– Dette var ikke så bra, sukket Nakamura etterpå.

Amerikaneren boikottet VM i Saudi-Arabia og burde være atskillig mer opplagt enn Carlsen, som spilte både VM både i hurtig- og lynsjakk sist uke.

I oktober 2016 vant nordmannen en tilsvarende finale mot Nakamura i det som chess.com den gang kalte «Grandmaster Blitz Battle». Den gang var det rett før VM-matchen mot Sergej Karjakin.

Resultatet den gang var 14,5-10,5. I stedet for revansj, endte det med et ydmykende tap for Nakamura, som satt i Sør-Afrika og spilte onsdagens finale. Carlsen befinner seg i hjemme i Norge for tiden.

KAMPHANER: Magnus Carlsen (t.h.) i aksjon mot Hikaru Nakamura i hurtigsjakk i Paris i sommer. Foto: Lennart Ootes

Magnus Carlsen ødela spenningen nesten før det hadde begynt. Han vant 6-3 i den delen av finalen med lengst betenkningstid (fem minutter+2 sekunder).

Blant annet kom han fra en tilsynelatende totalt tapt stilling og vant det åttende av de ni partiene.

Carlsen hadde tydeligvis musikk på øret og «svingte» seg til den.

I sekvensen med tre minutters betenkningstid kom Nakamura bedre til sin rett, i hvert fall en stund.

– Det gjør så vondt å møte Magnus Carlsen, konstaterte en av de to kommentatorene på chess.com, Daniel Rensch, mens Nakamura ristet oppgitt på hodet. Og amerikaneren var et helt poeng dårligere enn Carlsen også i denne delen av finalen. Dermed sto det 10,5-6,5 før de gikk i gang med den aller kjappeste grenen; «bulletsjakk».

Etter å ha vunnet det første kulepartiet, klarte Carlsen på mirakuløst vis å redde remis i det andre partiet. Da ristet Nakamura enda mer på hodet.

I kulesjakk fortsatte den norske sjakkhelten å dominere.

– Nakamura må være så frustrert nå, konstaterte kommentator Eric Hansen på chess.com.

– Dette må være Nakamuras verste nederlag noen gang, fortsatte hans kollega Rensch.

«Bulletsjakk» ble total katastrofe for Nakamura, som holdt seg til hodet og febrilsk prøvde å snu trenden - til ingen nytte.

Carlsen, som innkasserte 2 mill. kroner da han lynsjakk-VM sist lørdag, tjente rundt 65 000 kroner på seieren over Nakamura. Totalt i chess.com's Speed Chess-mesterskap har han innkassert 142 000 kroner, skriver mattogpatt.no.

På sin vei til finalen hadde Carlsen slått ut Gadir Guseinov, Wesley So og Aleksander Grisjtsjuk. Nakamura hadde vunnet over Sergej Grigoriants, Fabiano Caruana og Sergej Karjakin.

Spillerne hadde først halvannen time med fem-minutters lynsjakk (+ to sekunder), så én time med tre-minutters lynsjakk (+to sekunder) og endelig 30 minutter med ett-minutts «bulletsjakk» (+ ett sekund).

Om bare en måned møtes Nakamura og Carlsen i såkalt Fischer Random-sjakk på Henie Onstad kunstsenter i Bærum. Det er en uoffisiell VM-match med full dekning på NRK - midt under vinter-OL ...

– Jeg trenger mer trening med Fischer Random, sa Carlsen etter onsdagens seier mot Nakamura.