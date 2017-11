Carlsen knuser kineser

(Magnus Carlsen-Ding Liren 30,5-13,5) Magnus Carlsen (26) er i ferd med å ødelegge spenningen i «Champions Showdown»-matchen mot Kinas beste sjakkspiller.

Ding Liren (25 og rangert som nummer 11 i verden) måtte se nordmannen vinne tre av de seks hurtigsjakkpartiene søndag – og de tre øvrige endte med remis.

Dermed har Magnus Carlsen en solid ledelse halvveis i matchen. Nå skal det spilles 20 partier med lynsjakk de to neste dagene i St. Louis, men det blir neppe særlig spennende.

Åpningsdagen lørdag var det tre remis først - og deretter Carlsen-seier i det fjerde og siste partiet.

– Mye bedre enn i går, svarte nordmannen da han ble spurt på chess24.com om det hadde vært en god dag på kontoret.

– Det gjelder både kvaliteten på spillet og resultatet.

Carlsen vant med svarte brikker i det andre partiet søndag. Dermed var standarden satt.

– Ja, det var en nedtur for Ding. Han kom seg ikke helt etter det. Sånn er det noen ganger. Et uheldig tap kan gjøre at du mister balansen litt, sa Magnus Carlsen.

Ding Liren har fått sitt store gjennombrudd i 2017. I mai vant han Moskva Grand Prix og tidligere i høst kom han til finalen i World Cup, og er dermed sikret plass i den såkalte kandidatturnering, der åtte spillere skal kjempe om hvem som får møte Carlsen til VM-kamp i 2018.

Mens de tre øvrige matchene i «Champions Showdown» ble ferdig søndag, skal Carlsen og Ding Liren altså spille ytterligere to dager. Med de helt spesielle poengreglene i disse matchene er stillingen nå 30,5-13,5 til nordmannen.

Vinneren av matchen får 60 000 dollar (nær 490 000 kroner), mens taperen må nøye seg med 40 000 dollar (325 000 kroner).

Det er den sjakkelskende milliardæren Rex Sinquefield som nok en gang betaler regningen.

– Jeg må bare prøve å fortsette å spille på samme måte. Jeg prøver å spille solid og sikkert, og uten altfor mange eskapader i åpningene, sa Carlsen på intervjuet.

– Jeg får bare håpe at Ding Liren klarer å skape litt spenning, fastslo chess24.com-kommentator Jennifer Shahade.

De tre øvrige matchene har vært Hikaru Nakamura–Veselin Topalov, Fabiano Caruana–Aleksander Grisjtsjuk og Wesley So–Lenier Dominguez – med den førstnevnte spilleren som vinner i hvert oppgjør, altså tre amerikanske seirer.

Mellom So og Dominguez gikk det faktisk så hardt for seg at So fikk et blødende sår og måtte plastres etter et parti.

– Skade i sjakk - det skjer ikke så ofte, utbrøt den legendariske TV-kommentatoren Maurice Ashley.