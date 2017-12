RIYADH (VG) Magnus Carlsen (27) har åpnet dag to av hurtigsjakk-VM med seirer over armenske Sergei Movsesian (39) og kinesiske Wang Yue (30). Dermed står han med fire vinster på rad.

Russiske Peter Svidler (41) blir onsdagens tredje motstander for Magnus Carlsen.

– Jeg har ikke fått så mye motstand de siste partiene, sa han til VG etter onsdagens andre seier.

– Motstanderne har falt sammen ved første anledning. Jeg kan ikke regne med det videre. Det blir tøffere.

Etter syv partier i VM er det derfor bare Vladimir Fedosejev (22) som ligger foran Norges sjakkhelt. Russeren er til gjengjeld et helt poeng foran. Carlsen deler 2. plassen med tre andre. Han har feid sine to motstandere så langt onsdag av bordet på kort tid.

– Det betyr at jeg sparer energi, konstaterte han fornøyd til VG.

Parti 7: Seier over Wang Yue

– Han kom skjevt ut og gjorde det bare verre for seg selv, sa Magnus Carlsen etterpå.

– Magnus er i formidabel form på dag to av hurtigsjakk-VM, fastslo Torstein Bae på NRK-sendingen.

VGs sjakkekspert Erle Marki Hansen skrev i sin live-dekning mot slutten av partiet mot Wang Yue «vi kan få nyte verdensmesterens avslutning og nådestøt. Etter det 27. trekket tårn til d8 vil det enten bli matt eller sort må gi opp materiell for å unngå det».

Parti 6: Seier mot Movsesian

– Det er den type partier som gir bra energi. Det er alltid gøy å angripe litt, sa Magnus Carlsen til VG på vei tilbake til sin lounge i VM-arenaen i Ryadh etter seieren mot Movsesian.

– Og så var greit å bli fort ferdig, fortsatte en strålende fornøyd Carlsen, som brukte mindre enn en halvtime på å vinne med sorte brikker.

Partiet mot Movsesian var meget underholdende.

– Magnus Carlsen har spilt nesten genialt, fastslo Torstein Bae på NRKs sending.

Følg partiene på VG live!

– Optimal start på dagen for Magnus Carlsen, som gjorde kort prosess på sin armenske motstander i et kort, men svært publikumsvennlig parti, konkluderte VG-ekspert Erle Marki Hansen på VGs VM-side.

– Han overså et par ting, konstaterte Carlsen selv, som hadde flere ideer om hva han skulle spille mot armeneren, men som endte opp med noe helt annet.

Johan Sebastian Christiansen tapte sitt første parti onsdag - mot Nigel Short.

Flere av de beste i verden har misset og ligger et godt stykke bak på resultatlisten. Det gjelder for eksempel fjorårsmester Vassily Ivanchuk og Maxime Vachier-Lagrave.

Bronse og sølv

Carlsen håper å revansjere fjorårets mesterskap i Qatar, der han ble nummer tre i hurtigsjakk og nummer to i lynsjakk. Det likte han dårlig.

VM i Riyadh VM i hurtigsjakk: 26. – 28. desember. Går over 15 runder, med fem runder hver dag. Betenkningstid: 15 minutter pluss 10 sekunder ekstra per trekk. VM i lynsjakk: 29. – 30.desember. Går over 21 runder. Betenkningstid: 3 minutter med 2 sekunder ekstra per trekk.

På åpningsdagen tapte Carlsen først for kineseren Xhangzhi Bu , deretter ble det seier mot Vladimir Dobrov, remis mot Pavel Eljanov og så seirer mot Salem Saleh og Rustam Kasimdzjanov.

I 2014 hadde Carlsen, som den første i historien, VM-titlene i klassisk sjakk, hurtig- og lynsjakk samtidig. I 2015 ble han verdensmester i hurtigsjakk i Berlin. I fjor måtte han se seg slått av Vassily Ivanchuk og Aleksander Grisjtsjuk i Doha. Alle tre hadde lik poengsum, men Carlsen ble «dømt bak» - på grunn av de spesielle reglene for kåre gullvinneren:

Rating kan avgjøre

Når to eller flere spillere ender likt, avgjøres det hele ut fra hvem som har hatt de sterkeste motstanderne i løpet av turneringen. Det regnes ut ved å ta gjennomsnittlig rating for motstanderne. Der vil Carlsen ha en ulempe fordi han er den desidert best rangerte.

Men til årets VM er reglene endret slik at innbyrdes oppgjør er første kriterium.

VM i Saudi-Arabia er omdiskutert, blant annet fordi de israelske spillerne ikke har fått visum for å kunne delta. En talsperson for Saudi-Arabias ambassade i Washington bekreftet på twitter at de ikke har gitt visum til spillere fra «land som de historisk ikke har diplomatiske bånd til».

Flere av verdens beste spillere mangler til start. Det gjelder blant andre Hikaru Nakamura, Wesley So, Fabiano Caruana, Lenier Dominguez, Anish Giri og Vladimir Kramnik.