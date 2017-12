Carlsen har 5,5 av 8 poeng i lynsjakk-VM

RIYADH (VG) Magnus Carlsen (27) har lagt dramaet i lynsjakk-VM bak seg og har så langt 5,5 av 8 mulige poeng.

– Antall poeng er mer imponerende enn spillet, sier Carlsen på vei fra spillelokalet til loungen sin.

Verdt å merke seg er det også at den andre norske deltakeren, Johan-Sebastian Christiansen (19), sikret seg en skikkelig skalp ved å slå Vassily Ivanchuk (48), fjorårets verdensmester i hurtigsjakk. 19-åringen har 5 poeng.

– Det er fantastisk å slå en legende som han, sier Christiansen.

NORSK KOMET: Johan-Sebastian Christiansen. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

– Ivanchuk begynte å gråte.

Fem mann har 6,5 poeng og ligger altså et helt poeng foran Carlsen når åtte av 11 runder fredag er spilt.

Magnus Carlsen spilte tre remis på rad i partiene seks-syv-åtte: mot ukraineren Olexandr Bortnyk (i et vanvittig maraton-parti), mot kinesiske Hao Wang og mot torsdagens hurtigsjakk-verdensmester Viswanathan Anand.

Tidligere fredag har han vunnet over russiske Ernesto Inarkiev (som har protestert på dette partiet), tapt for Sanan Sjugirov og deretter ble det seirer over Yuriy Kryvoruchko, Anton Guijar og Varuzhan Akobian.

– Jeg har lagt Inarkiev-partiet bak meg, sa Carlsen til VG.

– Har du mer energi enn du hadde i avslutningen av hurtigsjakk-VM?

– Nei, det er dårlig. Jeg må bare prøve å samle energi.

Nordmannen var fryktelig skuffet etter at han torsdag tapte VM-gullet i hurtigsjakk i siste parti. Russeren Aleksander Grisjtsjuk slo Carlsen, som dermed kom et halvt poeng bak verdensmester Viswanathan Anand (48) og to andre spillere: Vladimir Fedosejev (22) og Jan Nepomnjasjtsji (27).

På forhånd har det blitt spekulert i om Magnus Carlsen ville klare å nå drømmegrensen på 3000 i rating i lynsjakk. Før årets mesterskap lå han på 2986 – bare 14 poeng unna. Ingen sjakkspillere i historien har noen gang klart å bryte 3000-grensen – uansett om vi snakker klassisk sjakk, hurtigsjakk eller lynsjakk.

Før VM startet lå Magnus Carlsen mer enn 100 poeng foran toeren på lynsjakk-ratingen, Levon Aronian fra Armenia. Men det krever veldig godt spill om han skal klare 3000-grensen.

I fjor skjedde det samme i lynsjakk-VM: Magnus Carlsen lå an til seier, men mistet gullet til Sergej Karjakin i siste runde – og var forbannet og skuffet.

Begge endte på 16,5 poeng, men russeren ble «dømt foran» på regelen om høyest rating hos motstanderne der Carlsen naturlig har en ulempe etter som han er klart best ratet. Med årets regler hadde det blitt omspill mellom disse to.

Carlsen har vært verdensmester i lynsjakk to ganger; i 2009 (hans første VM-tittel noen gang) og i 2014 (da han hadde alle tre VM-titlene samtidig).