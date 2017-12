Carlsen håvet inn én mill. etter seier - men slakter eget spill

(Levon Aronian - Magnus Carlsen 0-1) Magnus Carlsen slo Levon Aronian og sikret seieren i Grand Chess Tour for andre gang. Med på kjøpet får sjakkgeniet én million kroner.

Magnus Carlsen har slitt med forkjølelse i det siste, men det hindret ham likevel ikke i å ta innersvingen på Levon Aronian i den siste runden av London Chess Classic. Han er likevel langt fra fornøyd med turneringen sett under ett, der han endte på 3. plass sammenlagt.

– Dette gjør at det i alle fall er noe positivt å ta med seg. Men spillet er horribelt. Kvalitetsmessig er det min dårligste turnering så lenge jeg kan huske, sier verdenseneren ifølge sjakkbloggen Matt & Patt.

Den delte 3. plassen i turneringen sikrer Carlsen 260.000 kroner, men ikke nok med det: London Chess Classic er en del av Grand Chess Tour, og prestasjonen i London var god nok til at det norske sjakkgeniet gikk helt til topps der.

Det gir ham ytterligere 838.000 kroner (100.000 dollar), ifølge sjakkbloggen, noe som betyr at Carlsen får nær 1,1 millioner kroner inn på bankkontoen sin etter seieren mot Aronian.

– Da får jeg igjen for da jeg faktisk hadde en god periode på sommeren, sier Carlsen.

Det er andre gang at Carlsen vinner Grand Chess Tour sammenlagt. Forrige gang var i 2015. Franske Maxime Vachier-Lagrave endte på 2. plass sammenlagt.

Med svarte brikken mot Aronian var det i trekk 39 at Carlsen begynte å få overtaket, ifølge spillcomputeren. Og da den armenske sjakkspilleren, ranket som nummer to i verden per 1. desember, flyttet tårnet sitt fra a8 til a1 i trekk 44, var skjebnen forseglet. Ni trekk senere var det over. Carlsen tok seieren, for 15. gang på 55 forsøk mot Aronian.

Carlsen i London Chess Classic: Remis mot Caruana (hvit), remis mot Karjakin (svart), remis mot Anand (hvit), remis mot Maxime Vachier-Lagrave (svart), remis mot So (hvit), remis mot Nakamura (svart), seier mot Adams (hvit), tap mot Nepomniachtchi (hvit) og seier mot Aronian (svart).