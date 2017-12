Carlsen er verdensmester i lynsjakk

RIYADH (VG) Med strålende lynsjakk lørdag slo Magnus Carlsen (27) tilbake og sikret VM-tittelen.

– Jeg tror ikke det finnes noen bedre annendag i lynsjakk-VM i historien, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

For da Carlsen slo ukrainske Anton Korobov i nest siste runde, klatret han opp på 15,5 poeng etter å ha tatt 8,5 av 9 mulige poeng på en forrykende sistedag.

Dermed måtte Sergej Karjakin, som ledet før siste dag, innse at VM-gullet glapp én runde før slutt, da han tapte mot Levon Aronian.

Til tross for en svak førstedag fredag sikret altså Carlsen verdensmestertittelen i lynsjakk, samt to millioner kroner i premiepenger.

Viswanathan Anand gratulerer sin norske motstander med gullet.

– Dette var den Magnus jeg tenkte på da jeg sa at han var favoritt, sier han til NRK.

Carlsen har fremdeles én kamp igjen av mesterskapet, hvor han møter Aronian, men VM-gullet er altså allerede sikret. Han slo dermed tilbake etter at han tidligere i romjulen tapte VM-gullet i hurtigsjakk.

Utsatte gulljubelen

Magnus' far, Henrik, er strålende fornøyd med seieren.

– Etter den, til Magnus å være, svake dagen i går, er det veldig sterkt at han slår tilbake nå, sier han til NRK.

Etter første dag av mesterskapet lå Carlsen to poeng bak teten.

Mens far Carlsen smiler bredt etter gullet, var det lite jubel å spore hos sønnen. For da Korobov var slått, plukket Carlsen opp jakken sin og gikk målrettet ut for å forberede seg til siste kamp uten å gi intervjuer - selv om gullet var sikret.

Lørdag begynte på best mulig måte med seirer over lynsjakk-eksperten Aleksander Grisjtsjuk, deretter Pentala Harikrishna, så Shakriyar Mamedyarov.

Den tredje partiet var på vei mot remis da aserbajdsjaneren brått gjorde en tabbe og måtte gi seg.

Deretter ble Sergej Karjakin nedkjempet.

– Det flyter bra. Nå håper jeg at jeg kan holde på denne formen, sa nordmannen etter triumfen mot Karjakin, som ledet etter første dag.

Fjernet skjegget

Magnus Carlsen fulgte opp med en grei remis mot sin gode venn Maxime Vachier-Lagrave (27) og vant deretter over armenske Tigran Petrosian (33). Så fulgte et ekstremt dramatisk parti mot Ding Liren (32), som Carlsen vant etter 55 trekk.

Nordmannen har tatt skjegget før den siste spilledagen i Riyadh, og det ga utslag i en kanonåpning på siste dag av lynsjakk-VM.

– Magnus er virkelig på hugget nå, fastslo Torstein Bae på NRK-sendingen.

Vladislav Artemiev var motstander i lørdagens åttende parti. Han ble også nedkjempet. Og deretter ble det også seier i det avgjørende niendepartiet mot Korobov.

DELTE: Kompisene Magnus Carlsen og Maxime Vachier-Lagrave spilte remis. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Christiansen falt nedover listen

Den andre nordmannen, Johan-Sebastian Christiansen (18), hadde like mange poeng som Carlsen etter første dag. Lynsjakk-eksperten måtte imidlertid se seg slått i lørdagens første parti mot Rauf Mamedov og har etter hvert falt nedover på resultatlistene. Etter ni runder sto han med fattige 1,5 poeng lørdag.

Han erkjenner at Carlsens gull er en liten trøst etter eget spill lørdag.

– Det hjelper så klart litt, men det er litt vanskelig å være skikkelig bra, for i dag var det en krisedag for meg. Jeg kollapset helt, sier han til NRK.

PS: Carlsen har tatt VM-tittelen i lynsjakk to ganger: i 2009 og 2014 (da han hadde alle tre VM-titlene samtidig: klassisk sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk).