RIYADH (VG) Sjakk-VM i Saudi-Arabia gikk uten israelske deltakere. Magnus Carlsen (27) mener at det ikke holder.

– Alle føler at dette må løses. Jeg har tro på at de finner en løsning. Og det er klart at det må løses, sier Carlsen til VG rett etter at han har sikret seg VM-tittelen i lynsjakk.

Myndighetene i Saudi-Arabia ga ikke visum til israelske deltakere.

Visepresident i FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) Georgios Makropoulos sier dette når VG konfronterer ham med Carlsens uttalelse:

– Ja, dette bør løses. Vi presser på, spillerne presser på. Vi forventer en positiv reaksjon.

– Er det riktig at dere planlegger å ha hurtig- og lynsjakk-VM her i Riyadh også i 2018 og 2019?

– Ja, men det er problemer som må løses.

– Det blir ikke noe VM neste om ikke israelske spillere får visum for å spille?

– Jeg sa ikke det, men vi skal vurdere situasjonen og ta en beslutning når den tid kommer.

Amerikaneren Hikaru Nakamura boikottet mesterskapet denne uken. Det samme gjorde den regjerende dobbeltmesteren på kvinnesiden, ukrainske Anna Muzychuk, som dermed ikke fikk forsvart titlene sine. Hun kritiserte Saudi-Arabia i harde ordelag på Facebook.

At Israel ikke har vært representert i VM, har gitt masse negative mediaoppslag for FIDE i aviser rundt i verden, og Makropoulos uttaler seg altså klart på at de presser på for å endre dette.

En talskvinne for Saudi Arabias ambassade i Washington bekreftet på twitter at de ikke ga visum til spillere fra land som «de historisk ikke har diplomatiske forbindelser med».

Bare én spiller fra Iran var kvalifisert til VM, og denne spilleren, Sarasadat Khademalsharieh, prøvde ifølge chessbase.com aldri å søke om visum, men dette er noe uklart.

Derimot fikk spillerne fra Qatar til slutt visum til mesterskapet.