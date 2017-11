(Magnus Carlsen-Ding Liren 67-25) Magnus Carlsen (26) fortsatte superspillet og brøt drømmegrensen på 3000 i rating tirsdag. Men reglene gjør at rekorden ikke teller.

Ifølge reglene til FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) skal det nemlig ikke telles ratingpoeng etter at en match i sjakk er avgjort.

Carlsens 30-partiers oppgjør mot kinesiske Ding Liren (25) var avgjort allerede mandag. Derfor telte ikke resultatene tirsdag – da de to spilte 12 partier med lynsjakk.

– Jeg vet ikke hvem som har bestemt denne regelen. Men det er litt synd, sa Carlsen selv i et intervju på chess24.com etter mandagens partier.

En rekke sjakkeksperter, blant dem redaktør Tarjei J. Svensen i sjakknettstedet mattogpatt.no, bekrefter ulike steder på nettet at Carlsen etter 10 av tirsdagens 12 partier var oppe i 3002 i rating i lynsjakk – om det hadde telt.

Så vant han også parti 11 og kom dermed opp i 3010. Det siste partiet endte med remis.

– Magnus må følge seg i sitt livs form, sa kommentator Yasser Seirawan på chess24.com.

Ding Liren så oppgitt ut de siste partiene. Han har blitt knust av nordmannen disse fire dagene.

Nordmannens gode form i hurtig- og lynsjakk lover godt for VM i disse to disiplinene, som går i Saudi-Arabia i romjulen. I fjor måtte Carlsen nøye seg med henholdsvis bronse og sølv i VM i Qatar.

Her kan du studere partiene (ekstern lenke til chess24.com)

Tirsdag besto altså av 12 partier. Det virket som om Carlsens mål var å vinne med svarte brikker og spille remis med hvite.

Han vant sine fem første partier med svart, mens de hvite partiene endte med remis - bortsett fra tap i sitt andre hvite parti for dagen.

I et dramatisk parti nummer 10 for dagen tok Carlsen en dramatisk seier, altså hans femte strake med svarte brikker. I parti 11 vant Carlsen for første gang tirsdag med hvite brikker.

Som vinner av matchen får Carlsen 60 prosent av premiepotten på 100 000 dollar. Det betyr at han kan dra hjem til Norge nesten en halv million kroner rikere.

Før VM i hurtig- og lynsjakk skal Magnus Carlsen også spille den prestisjefylte Grand Chess Tour-turneringen i London.

Det kom forøvrig meldinger tirsdag som tyder på at Magnus Carlsens neste VM-kamp (og da snakker vi altså klassisk sjakk) skal gå i London i 2018. Arrangøren har ikke bekreftet noe, men en pressemelding fra arrangørselskapet Agon ble tolket som at London allerede er valgt.

Til mattogpatt.no sier imidlertid Agons pressesjef Andrew Murray-Watson at «ingenting er bekreftet».