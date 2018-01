Bærum i februar: Carlsen mot Nakamura i uoffisiell VM-kamp

Det kan bli show når sjakksportens to store rivaler møtes i en sjakk-variant kalt opp etter legenden Bobby Fischer: Magnus Carlsen (27) mot Hikaru Nakamura (30) i uoffisiell VM-kamp på norsk jord.

– Det er vanvittig morsomt, knegger Atle Grønn, mannen med den kjente latteren fra NRKs sjakkstudio, og en av dem som har jobbet for begivenheten på Henie Onstad Kunstsenter i Bærum i februar.

Fischer Random skiller seg fra vanlig sjakk ved at offiserene ikke står på de rutene vi er vant til. Da må selv karer som Carlsen og Nakamura ta i bruk de små grå. Amerikaneren er uoffisiell regjerende mester etter å ha slått Levon Aronian i 2009.

– Egentlig er det helt som vanlig sjakk, men med garanti mot korte, kjedelige remiser, og garanti mot åpningsteori ved at man trekker lodd om offiserens utgangsposisjon, forteller Atle Grønn.

– Spillerne må tenke fra første trekk. Etter åpningen vil ikke publikum merke forskjell fra vanlig sjakk, men for spillerne vil det være nye utfordringer hele veien.

Magnus Carlsen ble 30. desember verdensmester i lynsjakk i Saudi-Arabia (et mesterskap som Nakamura boikottet). I november skal han forsvare sin VM-tittel i klassisk sjakk mot en hittil ukjent motstander i London. Men det blir mye sjakk før den tid. Først er det Wijk aan Zee-turneringen i Nederland i januar, og så blir det altså Fischer Random på Henie Onstad-senteret i februar.

Tidligere sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson er «promotor», og kan fortelle at det vanker 900 000 kroner til vinneren og 600 000 kroner til «nummer to», som han kaller det.

NRK skal sende hver dag – i konkurranse med vinter-OL på Discovery-kanalene.

Det er fire dager med til sammen åtte partier der spillerne har til sammen én time betenkningstid. Så – på den femte dagen – er det åtte partier med kort betenkningstid.

– Nakamura er jo en fargeklatt og regjerende mester i Fischer Random. Mange sterke spillere håper at Fischer Random kan bli en alternativ gren, slik man konkurrerer i to grener i langrenn med klassisk og fristil, sier Atle Grønn.

Han mener at Fischer Random kan være en fin mulighet for Magnus Carlsen til å beholde sjakkgleden – ved at han gjør noe annerledes innen sjakken.

Motstander Hikaru Nakamura er på mange måter Carlsens største rival i sjakk-toppen. De to har flere ganger vært i ordkrig, som da nordmannen i sin tid sa til VG at «Nakamura har vunnet noen Mikke Mus-turneringer i det siste» i kommentar til at rivalen hadde gjort et solid hopp oppover på verdensrankingen.

Derfor kan det bli en heftig tittelkamp på Henie Onstad-senteret.

– Det er 960 ulike varianter som offiserene kan stå i. Kravet er bare at kongen skal stå mellom tårnene og at løperne skal stå på et hvitt og et sort felt, forteller Jøran Aulin- Jansson.

Fordi det er 960 varianter, kalles Fischer Random også for Chess960.

Bobby Fischers tanke var å eliminere betydningen av åpningsteori og erstatte den med kreativitet og talent. Med andre ord: Perfekt for Magnus Carlsen ...