Russlands absurde spagat

Kommentar 25. februar 2018 kan det oppstå en aldeles snodig situasjon knyttet til Russlands posisjon i internasjonal idrett.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven.

Den dagen avsluttes de olympiske lekene i Sør-Korea.

Kommer vi da til å være der at WADA fortsatt vender tommelen ned, mens IOC er villige til å sette strek og se fremover, mens det russiske flagget vaier i PyeongChang under avslutningsseremonien.

Et prinsipielt spørsmål ser nemlig ut til å bli besvart ulikt fra ulikt hold: Er det virkelig mulig å ønske landet velkommen tilbake, uten at de har innrømmet det systematiske bedraget?

IOCs avgjørelse om å utestenge den russiske olympiske komiteen, men samtidig åpne for at «rene» utøvere kan konkurrere som «Olympic Athletes from Russia», løser et praktisk problem inn mot vinterlekene i PyeongChang.

Men det gir ikke noe svar på de dypereliggende utfordringene:

Kan idrettsverden leve med at Russland fortsetter å fornekte det som har foregått, og si at gjort er gjort og dopet er dopet, så lenge den ikke-angrende synderen betaler for etterforskningen som er gjennomført?

Eller er en innrømmelse og en beklagelse nødvendig for at russerne igjen skal fortjene en plass i varmen i idrettsfellesskapet?

Det interessante her er å se hvordan nettopp dette skaper spenninger i det allerede anstrengte forholdet mellom IOC og det internasjonale antidopingbyrået (WADA):

• WADA har tegnet opp det de kaller et veikart for at det russiske antidopingbyrået RUSADA igjen skal kunne godkjennes. Det innebærer at helt spesifikke krav må oppfylles, og foreløpig har det stoppet opp på to punkter. For det første har jo ikke Russland erkjent at det faktisk forekom et institusjonalisert dopingregime, selv ikke etter rapportene fra Oswald og Schmid. Dessuten er det helt nødvendig at russerne frivillig frigir datamateriale, for å vise full åpenhet om hvordan de har operert. Inntil dette løser seg, er det ingenting som tyder på at WADA kommer til å omfavne Russland som en stat som etterlever Wada-kodens krav.

• IOC krever at Russland godtar straffen, og i det ligger det også en økonomisk sanksjon på 15 millioner dollar. Men hva med å stille krav om innrømmelser?

Hvordan påvirkes relasjonen dersom utvelgelsespanelet blir riktig så rundhåndede med å innvilge individuelle søknader, slik at «OAR-troppen» i praksis blir omtrent like stor som en Russland-tropp ville vært?

Her er det relevant hvordan panelet blir sammensatt.

Vi vet at lederen for ITA (Independent Test Authority), Valerie Fourneyron, skal lede panelet, og at Richard Budgett skal representere IOC. Men i tillegg skal WADA oppnevne et medlem, og her kan fort litt av nøkkelen ligge til en tilstrekkelig kritisk tilnærming til utvelgelsen. Er kanskje Richard McLaren et naturlig navn?

En av de mest påfallende sidene ved etterspillet etter «utestengelsen», er den forholdsvis milde tonen fra russisk side. Det kan være et tegn på at de skjønner at de egentlig slapp litt billig unna.

Dersom dette ender med at det flagges for en fortsatt fornektende nasjon på avslutningsseremonien i OL, mens Vitalij Mutko forblir sjef for fotball-VM, er det neimen ikke så mye straff igjen.

Å måtte kalle seg «OAR» er nemlig ikke verdens mest sviende reaksjon overfor nasjonen som bedro alt og alle helt bevisst.