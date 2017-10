Russisk storklubb interessert i Thoresen

Russiske SKA St. Petersburg er en av flere europeiske toppklubber som vurderer å hente Patrick Thoresen (33).

Han vendte hjem til Storhamar foran den inneværende sesongen som en av norgeshistoriens beste spillere, men snart kan Patrick Thoresen forlate barndomsklubben.

En klausul i kontrakten gjør at 33-åringen har en mulighet til å skrive under for en annen klubb i desember. Overfor VG bekrefter Thoresen at flere europeiske topplag er interessert. Blant dem er hans tidligere arbeidsgiver SKA St. Petersburg.

– Det jeg kan si rundt klausulen jeg har i kontrakten, er at det er mange lag som vet at jeg har den. Det er lag som har gitt uttrykk for at de har vært og sett på meg, forteller Thoresen.

Har vært kontakt

KHL-stormakten SKA St. Petersburg vant sluttspillet forrige sesong. Etter 25 seirer av 27 mulige i årets grunnserie, topper de også den.

Thoresen har tidligere tilbrakt fire sesonger i klubben, hvor han på det meste tjente over 20 millioner kroner i året. I 2015 bidro nordmannen også til russernes seier i Gagarin Cup.

Og forholdet er fortsatt godt.

– Vi har hatt kontakt de siste årene. Sist jeg pratet med en i organisasjonen, var i sommer. Det var uken etter at jeg skrev under for Storhamar. Han ville høre hvordan fremtiden min så ut. Da sa jeg det som det var, at jeg hadde en kontrakt med Storhamar som er bundet til 1. desember, sier Thoresen.

– Så er det ikke sånn at det bare er å melde seg på et SKA-lag som ikke har tapt en match i ordinær tid i år. Jeg regner med at topplagene som har speidere rundt omkring i Europa også har andre navn på blokken.

Patrick Thoresen Alder: 33.

Familie: Far til Mathilde og Fabian. Gift med Monica Thoresen. Nåværende klubb: Storhamar IL. Tidligere klubber: Storhamar Dragons, Moncton Wildcats, Baie-Comeau Drakkar, Mörrums GoIS, Djurgården IF (to perioder), Edmonton Oilers, Philadelphia Flyers, HC Lugano, Salavat Julajev, SKA St. Petersburg, og ZSC Lions. Utvalgte meritter: Spilleren med flest poeng i norsk landslagshistorie. To ganger vinner av Gagarin Cup i Russland (2011 med Salavat Julajev og 2015 med SKA St. Petersburg). Første utlending til å sanke 250 poeng i KHL. Norgesmester med Storhamar i 2000. Tatt ut på VMs beste lag i 2012. Årets lagspiller på Idrettsgallaen i 2013.

– Kan spille for hvem som helst

Hvis Thoresen forsvinner fra Storhamar, vil det utvilsomt være et stort tap for klubben. Det er Fredrik Söderström (40) tydelig på, men lagets trener har forståelse for at han kan miste sin viktigste spiller.

– For det første var det en «given deal» da Patrick signerte. Han ville ha den åpningen i kontrakten. Jeg ser på det som helt naturlig at flere klubber ønsker ham. Jeg vet også at det er klubber som har vært og sett på kampene våre og blitt imponert over det han har gjort. Nå gjelder det for Patrick å vurdere livet med familien, antall penger på kontoen og de sportslige utfordringene, sier Söderström til VG.

Storhamar-sjefen er sønn av Dan Söderstrøm, en av Sveriges største ishockeyprofiler gjennom tidene. Han har selv lang fartstid bak seg som trener. Likevel har Söderström aldri møtt noen som Thoresen før.

– Patrick er den største vinnerskallen jeg har truffet i løpet av mine 20 år som trener. Han er god nok for hvilken som helst liga i verden. Det er jo ikke slik at han har flyttet hjem og sluppet seg ned. Han er fortsatt i en fase hvor han bør kunne velge seg hvilken klubb som helst. Jeg tror heller ikke det handler om penger for Patrick. Han vil måle seg mot de beste spillerne i verden. Jeg håper han vil fortsette i Storhamar, men jeg vil ha stor respekt for det om han tar en annen beslutning, sier Söderström til VG.

KLUBBHELT: Thoresen vant Gagarin Cup med SKA St. Petersburg i 2015. Foto: Aftonbladet

Har to rådgivere i Russland

Thoresen opplyser til VG at han ikke har en agent, men at situasjonen er spesiell når det dreier seg om klubber i Russland. Der er språkforskjellen så stor at han har vært tilknyttet to rådgivere helt siden han signerte for Salavat Julajev Ufa i 2009.

– For øyeblikket kjører jeg solo i resten av Europa. Grunnen er at jeg føler at jeg kjenner markedet såpass godt. Jeg er ganske komfortabel med å snakke med sportssjefer og speidere selv. I Russland blir det litt annerledes. Der har jeg to stykker som jeg har samarbeidet med siden jeg dro til Ufa første gangen. Det er ikke alle sportssjefene som er like gode på engelsk der borte, sier Thoresen.

I et stort intervju med VG i sommer, fortalte Thoresen om en russisk hverdag som var totalt annerledes enn den norske. Ved et tilfelle sto sønnen og gråt utenfor barnehagen fordi han ikke forsto noen ting av det som ble sagt.

Hvis det skulle bli et nytt russisk opphold, er Thoresen forberedt på en krevende livsstil.

– Kontra det jeg driver med nå, er det to forskjellige liv. Nå er jeg oppe klokken seks om morgenen, følger sønnen min på hockey før skolen og er trener for Storhamars 06-lag, mens jeg spiller på A-laget. Det er et annet liv i Russland enn det jeg lever her hjemme. Her er jeg involvert i barnas liv og prøver å være en god støttespiller for kona. Det er vanskelig å veie det opp mot hverandre. Man må være veldig innstilt på livet man har og det man får. Hvis det skjer noe, så skjer det noe, men jeg liker ikke å la tankene surre. Jeg lever fra dag til dag. Foreløpig har jeg ikke fått et konkret tilbud, sier Thoresen.

I løpet av sine seks år i Russland møtte Thoresen blant andre Vladimir Putin. Hør historien om da han taklet presidenten i klippet under:

Dette avgjør

– Hva blir det viktigste for om du sier ja til et nytt utenlandsopphold eller ikke?

– Det viktigste, sånn som jeg ser det, og det tror jeg gjelder alle idrettsutøvere, er muligheten til å utfordre seg selv mot de beste. Å finne ut hvor jeg står, er det som eventuelt vil trigge meg til å gjøre noe. Det gir deg også en ekstra «trigger» før hver match når man har fulle tribuner. Det har man dessverre ikke alltid i Norge. Men jeg syns det har vært overraskende bra siden jeg kom tilbake. Det virker som lagene er bra trent. Det er ingen lette kamper. Det har vært en positiv overraskelse for meg. Så er det mange ting man kanskje er frustrert over iblant, men totalt sett syns jeg det har vært en innholdsrik høstsesong.

Thoresen står med 18 målpoeng 12 kamper ut i Storhamar-returen. Det er teknikeren fornøyd med, etter å ha slitt litt med å finne kjemien med medspillerne sine. På grunn av skader, har Thoresen spilt med seks-syv ulike medspillere. Det har vært utfordrende.

– Jeg er avhengig av å lære medspillerne mine å kjenne for at vi skal få mest mulig ut av hverandre. Jeg er fornøyd med 18 målpoeng, men jeg sikter alltid mot toppen. Det jobber jeg hardt både på og utenfor isen for. Per dags dato er jeg godt fornøyd med det jeg har i Storhamar og har fokus på det jeg gjør i Get-ligaen.

