Rugby-stjernen viser frem skrekkskaden etter løvebittet

Scott Baldwin (29) slapp billig unna etter å ha forsøkt å kose med en løve. Nå viser han frem skaden løvebittet ga ham.

Den walisiske rugbystjernen Scott Baldwin kan prise seg lykkelig for at det ikke gikk verre da han stakk hånden innenfor gjerdet for å kose med en løve i slutten av september. Det endte med at løven tok et jafs av Ospreys-spillerens hånd, men nå, under én måned etter hendelsen, er han allerede tilbake i trening.

– Måtte stå over tre kamper, har gjennomgått fire operasjoner og resultatet i går var ikke det vi håpet på. Men det er godt å være tilbake med gutta, skriver 29-åringen i en Twitter-melding søndag.

Samtidig la han ved bilder av hånden sin slik den så ut etter bittet og etter at medisinsk personell hadde fått orden på sysakene. Det så ikke godt ut.

Skjermbilde: TWITTER.COM/SCOTTBALDWIN2

Et stygt kutt er imidlertid ganske mye bedre enn hvordan det kunne ha gått. Baldwin, som var kjapt ute med å beklage overfor dyrehagen der løvene holdt til, har forklart at han fryktet for sin egen arm etter det hele.

– Infeksjonen var det store problemet, har Baldwin uttalt til BBC.

– Dagen etter (bittet) begynte den å krype oppover i armen. Kirurgen sa det var en sjanse for at jeg kom til å miste hånden min, fortsatte han.

For en rugbyspiller ville det vært svært uheldig, mildt sagt. Heldigvis for 29-åringen kan han, som har landskamper for Wales' rugbylag, fortsette sitt proffeventyr med Osprey.

– Jeg er veldig heldig som ikke fikk skader på sener eller leddbånd. Kirurgen sa det var som å vinne i lotto... Men tanke på at jeg var bitt av en løve, var det det beste mulige utfall, sa Baldwin, som har lagt seg flat etter hendelsen.