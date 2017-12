(West Bromwich-Arsenal 1-1) Ett minutt før slutt så Alexis Sanchéz (29) ut til å bli matchvinner på The Hawthorns. Så dømte Mike Dean et svært kontroversielt straffespark.

Det banket Jay Rodriguez (28) i mål for hjemmelaget. Scoringen fratar Arsenal to poeng i tetkampen, noe som kan koste londonerne dyrt. Utligningen kom som en konsekvens av en hands på Calum Chambers (22), men Arsenal-stopperen kan vanskelig lastes for det Dean mente var en forseelse.

– Straffen kostet oss poeng. Jeg har sagt mange ganger at dommerne ikke jobber hardt nok. Jeg setter enda større spørsmålstegn ved det nå. Han så ikke hva som skjedde. Han så det ikke, sier Wenger, ifølge BBC.

Før det avgjørende øyeblikket så Alexis Sanchéz ut til å bli matchvinner. Chileneren ble stoppet på ulovlig vis like utenfor West Bromwichs 16-meter etter 83 minutter, og satte selv frisparket i mål.

DEPPET: Alexis Sánchez satte inn 1–0 for Arsenal like før slutt, for deretter å se to poeng glippe. Foto: NTB scanpix

Kan forsvinne

Sanchez sin scoring er 29-åringens fjerde på bare tre kamper. Nettkjenningen kan også bli hans siste for klubben. For i morgen, 1. januar, kan Sanchéz prate med andre klubber og forlate London hvis Arsenal tillater det.

Manchester City har blitt nevnt som en potensiell ny arbeidsgiver for angriperen som har nektet å forlenge kontrakten som går ut til sommeren.

Det behovet kan ha blitt større etter at Gabriel Jesus måtte forlate banen mot Crystal Palace med en kneskade søndag ettermiddag.

FORBANNET: Wenger var misfornøyd med at dommer Dean ga West Bromwich straffe. Foto: NTB scanpix

Tung Arsenal-periode

Mesut Özil er en annen Arsenal-stjerne som har en uviss fremtid. Også hans kontrakt går ut om et halvt år.

Mot West Bromwich var tyskeren ute med en kneskade, men han er forventet å være tilbake til møtet med Chelsea 3. januar.

I det oppgjøret trenger Arsenal en opptur. Laget har bare to seirer på de seks siste kampene. Mot West Bromwich slet rødtrøyene med å skape målsjanser, og de få som ble produsert endte uten nettkjenning. Med unntak av Sanchéz sitt frekke frispark.

– Vi har et veldig vanskelig program. Vi kjempet veldig hardt for å vinne kampen, men på grunn av den avgjørelsen gikk det ikke, sier Wenger, som også mener Arsenal har et urettferdig kampprogram med tanke på hviledager sammenlignet med konkurrentene.



– Det er helt utrolig, sier franskmannen.

Etter kampleder Deans straffeavgjørelse endte dermed Wengers jublium med en nedtur. Søndagens match var managerens 811. i Premier League.

Ingen andre har like mange.