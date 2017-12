Mener Arsenal-garderoben er splittet

(Crystal Palace-Arsenal 2-3 ) Måten Arsenal og Alexis Sánchez (29) feirer mål på, får eksperter til å stusse.

Sánchez ble den store helten med to mål mot Crystal Palace da Arsenal vant 3-2 i manager Arsene Wengers 810. Premier League-kamp (like mange som Sir Alex Fergusons rekord).

Men tross at det ble en lykkelig markering for Wenger og hans Arsenal, reagerte Sky Sports-ekspertene Thierry Henry og Graeme Souness etter kampen. Etter ett av Sánchez' mål vinket han lagkameratene bort til seg for å juble, men lagkameratene nølte.

– Man er ikke der for Sánchez, men for Arsenals skyld. Arsenal gjorde mål. Feire det. Det spiller ingen roll hvem som scorer det. Gå for å feire med lagkameraten din, sier Henry, en av Arsenals største spillere gjennom historien, i TV-studio.

Både Sánchez og Mezut Özils fremtid i Arsenal er svært usikker. Begge er på utgående kontrakt.

– Det så ut som han følte seg alene. Hvorfor kommer ikke lagkameratene? Vil de ikke feire, undrer Henry.

Han får støtte av den tidligere Liverpool-manageren Souness.

– Det ser ut som en splittet garderobe. Man ser det bare når lag leder 5-1, ikke 2-1. Du skal glede deg. Du har nettopp scoret mål. Det er klart at dynamikken i garderoben ikke er bra, sier Souness i Sky Sports-studio.

Fornøyd Wenger



Det ble både en fartsfylt, målrik og verdig rekordkveld for Wenger. Etter at hjemmelagets Andros Townsend utlignet Arsenal-stopper Shkodran Mustafis ledermål, ordnet chilenske Alexis Sánchez tre poeng med to praktfulle nettkjenninger etter sidebytte. Da hjalp det ikke at Crystal Palace-forsvarer James Tomkins stanget inn en redusering på tampen av kampen.

– Du ønsker å vinne kampen uavhengig av hvor mye du sliter mot slutten. Det klarte vi i kveld. Det er vanskelig å komme her for alle lagene i ligaen. Hvis du skal ta med deg tre poeng herfra, må du lide litt. Jeg syns vi klarte oss bra, sier Wenger i et intervju vist på TV 2.



Viktig seier

Triumfen er kjærkommen for Wengers menn. Arsenal kom til møte med formsterke Crystal Palace med bare én trepoenger på sine fire foregående kamper.

Dermed var det viktig å vinne for å holde kontakten med topplagene – men det var i utgangspunktet alt annet enn en lett kamp.

Etter å ha gått ubeseiret fra sine åtte siste matcher, var Crystal Palace inne i sin lengste rekke uten tap siden 1990.

Presset på for 3–3

Men etter 25 minutter måtte sisteskansen Julián Speroni gi retur på et skudd fra Arsenal-angriper Alexandre Lacazette. Da var tyske Mustafi raskt fremme og satte inn 1–0.

Det satte standarden for resten av matchen. Og selv om Tomkins reduserte en gang helt på tampen, vant Arsenal fortjent.

Etter 20 spilte runder, ligger Sanchéz og lagkameratene på 6. plass med 37 poeng. Det er ett færre enn Liverpool på fjerde. For å finne Crystal Palace må man helt ned på 16. plass.