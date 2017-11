Historiske City fortsetter å herje

(Leicester-Manchester City 0-2, Liverpool-Southampton 3-0) Ingen lag har startet en Premier League-sesong bedre enn årets Manchester City-utgave. Lørdag vant serielederen sin 10. kamp på rad.

Borte mot Leicester hadde Kevin De Bruyne (26), David Silva (31) og lagkameratene et sedvanlig spillemessig overtak, som ble omsatt i to nydelige scoringer.

Først avsluttet Gabriel Jesus (20) et nydelig trekantspill til ledelse like før pause. Så banket belgiske De Bruyne inn 2–0 med et utsøkt venstrebeinsskudd etter hvilen.

12 kamper ut i titteljakten er Manchester City fortsatt ubeseiret, 11 av matchene er vunnet. Forspranget på annenplasserte Chelsea er allerede ni poeng.

I PRAKTSLAG: David Silva er assistkonge i Premier League, mens Gabriel Jesus jakter toppscorertittelen. Lørdag tok de sammen et nytt steg mot seriemesterskapet. Foto: NTB scanpix

Anfield-fest

På Merseyside har Liverpool hatt en middels start på sesongen, noe som har ført rødtrøyene hele 12 poeng bak Manchester City i kampen om seriemesterskapet, men med 3–0 mot Southampton er det bedring å spore.

Kollektivet begynner nå å fungere godt, med Mohamed Salah (25) som det aller beste individet.

Mot et tafatt Southampton-lag brukte sommerkjøpet fra Roma venstrefoten til å score to ganger. Etter en hoderystende, defensiv involvering av bortelagets Dusan Tadic (28) skrudde Salah inn 1–0 fra utsiden av 16-meteren midtveis i første omgang. Like før pause tok samme mann over toppscorertronen i Premier League da han fluktet inn sitt 9. mål for sesongen etter pasning fra Philippe Coutinho (25).

Sistnevnte presterte også en ny god kamp, og hamret inn 3–0 etter pause i det som var Liverpools tredje strake seier.

TOPPSCORER: Mohamed Salah puttet to ganger mot Southampton. Foto: NTB scanpix

Sensasjonslaget Burnley

Samtidig vant Burnley for sjette gang denne sesongen. Etter 2–0 hjemme mot Swansea ligger Sean Dyches menn på en imponerende 7. plass.

22 poeng etter 12 runder er like mange som både Liverpool og Arsenal, som tidligere lørdag slo Tottenham 2–0 på Emirates.

På Vitality Stadium startet Joshua King for et Bournemouth-lag som knuste nyopprykkede Huddersfield 4-0, til tross for at Simon Francis ble utvist like før pause. Kings spisspartner Callum Wilson sto for tre av målene.

I London var et hardt presset Everton på besøk hos Crystal Palace. I et jevnt oppgjør på intime Selhurst Park scoret begge lagene to ganger hver, etter at tidligere Brann-spiller Oumar Niasse (27) filmet seg til straffespark fem minutter ut i oppgjøret da han la seg i bakken innenfor Palace sin 16-meter.