Slo kompisen – ble norgesmester i poker

Tim Klarpås kunne innkassere drøyt én million kroner etter å ha vunnet «main event» i årets poker-NM.

– Det er helt sinnssykt, det er vanskelig å forklare. Det er uvirkelig, sier NM-vinneren til TV 2.

Klarpås slo kompisen Michel Sterk etter en dramatisk siste hånd. Sterk gikk all in med konge-syv, og fikk syn av Klarpås' ti-syv. Med både konge og ti på flopp, og en ubetydelig turn, hadde Klarpås kun to vinnerkort før riveren. Men da en av de to siste tierne i kortstokken traff filten kunne han slippe jubelen løs.

– Det er selvsagt flaks. Man må ha litt flaks for å vinne, men jeg har vel spilt litt okay også, kommenterer han.

– Det var litt ergerlig at han vant når han har to vinnerkort, men sånn er poker, sier Sterk til TV 2.

Annenplassen var verdt drøyt 980.000 kroner for Sterk.

Inngikk avtale om premiepengene



I utgangspunktet skulle Sterk sittet igjen med snaut 800.000 kroner, mens Klaråps skulle fått med seg 1.453.000 kroner. Men med fire spillere igjen ble det inngått en avtale om å endre premiestrukturen.

Alle spillerne ble enige om å spille om 600.000 kroner, 400.000 til vinneren og 200.000 fra annenplassen. Det resterende pengebeløpet ble fordelt mellom spillerne ut fra hvor mange sjetonger de satt igjen med.

Michel Sterk ledet turneringen da spillerne ble enige, og sikret seg 784.609 kroner. Paul Valle fikk 631.518 kroner, Tim Klarpås 606.466 kroner og Sharoz Raja sikret seg 565.907 kroner uavhengig av hva som skjedde videre.

I utgangspunktet var fjerdeplassen verdt 398.500 kroner, tredjeplassen 545.000 kroner og annenplassen 792.000 kroner.

Raja endte til slutt på en fjerdeplass, og fikk dermed med seg drøyt 160.000 kroner enn han ville, etter avtalen spillerne inngikk. Valle endte på en tredjeplass.

En folkefest



Klarpås vinnerhånd avsluttet en årets norgesmesterskap på Gardermoen, og pokerpresident Sigurd Eskeland var svært godt fornøyd med det tredje mesterskapet på norsk jord.

– Arrangementet har gått helt knirkefritt. Vi hadde fokus på å gi folk en bedre opplevelse enn de to første årene, og det har vi klart, sier Eskeland til VG.

Totalt deltok drøyt 2000 nordmenn i hovedturneringen, en liten nedgang fra fjoråret – uten at det bekymrer pokerpresidenten.

– Det går egentlig bare på kapasitet. Det har vært flere deltagere i de fire øvrige øvelsene enn tidligere år.

Han forteller om meget god stemning under de syv dagene mesterskapet har pågått.

– Det er utrolig hyggelig å gå rundt her, alle er positive og fornøyde. Lotteritilsynet er også på plass for å passe på at alt foregår som det skal, og de har heller ikke noe å utsette på arrangementet.

FOLKEFEST: Det har vært fullt hus under årets norgesmesterskap i poker. Foto: Tomas Stascha , Pokernorge

Fra 2015 ble poker legalisert under gitte rammer i Norge – siden den gang har disse rammene blitt noe bredere – og fra og med 2018 økes innsatsgrensen fra 10.000 til 20.000 kroner.

– Jeg synes det er en positiv utvikling, og jeg håper det på sikt vi åpne seg enda mer slik at vi kan tilby cash games under kontrollerte former. Jeg ser ikke noen gode argumenter for at det ikke skal være lovlig sett i forhold til andre spill som tilbys innenfor monopolet i Norge, mener Eskeland.

Fem norgesmestere

I løpet av syv dager med poker ved Gardermoen har det blitt kåret fem norgesmestere. Først gikk Ali Halmas til topps i no limit texas holdem deepstack, før Sondre Rosseland fulgte opp med seier i pot limit omaha-turneringen.

Onsdag ble Rudi Johnsen norgesmester i 8-game, mens Oskar Wedde gikk til topps i turbo-turneringen en drøy time før Klarpås stakk av med den gjeveste tittelen.