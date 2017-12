Charlotte Selbekk (20) er en av verdens beste bandyspillere. Hun fikk likevel sjokk da hun ble kåret til en av Norges 100 største idrettsutøvere. Nå kan hun bli nummer én.

20-åringen fra Bærum var overlykkelig for å være nummer 98 på VGs liste over årets 100 største idrettsutøvere som kom ut på julaften, men i folkeavstemningen har det gått enda bedre.

Før fristen går ut på søndag, har Selbekk allerede avansert til en 7. plass. Det hadde hun aldri sett for seg var mulig.

– Det var veldig overraskende at jeg kom med i det hele tatt. Jeg ble helt sjokkert. Så har jeg sett at det bare har gått oppover og oppover siden det. Jeg er kjempesjokkert. Når jeg ser navnene som er bak meg, føles det enda sykere. Jeg er veldig takknemlig for at noen har valgt å stemme på meg, forteller Selbekk til VG.



Bandy-Sverige mobiliserer

Selbekk flyttet til Sverige bare 16 år gammel for å forfølge drømmen om å bli bandyspiller. Fire sesonger senere har den uredde jenta fra Bærum vunnet det svenske mesterskapet, blitt tatt ut på verdenslaget, avgjort to World Cup-finaler og tatt VM-bronse med Norge.

Etter å ha startet Sverige-oppholdet i Kareby, ble Selbekk hentet til Västerås for halvannet år siden. I landets femte største by er bandy den største sporten, og tilhengerne vet å sette pris på Selbekk.

Etter at VGs kåring ble kjent har svenskene involvert seg. Klubben har delt det til sine mange tusen følgere på Facebook og fansen har bidratt til å stemme Selbekk oppover listen.

– Jeg så at det var en som hadde kommentert at «Nå stemmer hele Bandy-Sverige på Charlotte». Jeg har også sett at en gammel venn la det ut på en bandyside hvor de fleste som spiller i Norge er medlemmer. Det er veldig moro, forteller hun.

Konkurrerer mot «Zucca»

Foran henne på listen er det i skrivende stund bare seks navn. Øverst troner en annen som utøver sporten sin med skøyter på beina, Mats Zuccarello Aasen. New York Rangers-stjernen har avansert fra VG-panelets 6. plass.

Men et like stort steg som Selbekk har tatt, er det bare én annen som er i nærheten av. Og det er Petter Northug.

Skikongen har ikke hatt et spesielt bra år, men folket har flyttet ham fra 100. plass til nummer tre. VG-vinner Karsten Warholm er foreløpig på 2. plass.

Jente i verdensklasse

For Selbekks del oppleves det stort å være i det profilerte selskapet. Bak seg på listen har hun kjente navn som Aksel Lund Svindal, Marit Bjørgen, Joshua King og Cecilia Brækhus.

Livet hennes er imidlertid et helt annet.

Mens konkurrentene på listen tjener millioner av kroner, er ikke kvinnebandy stort nok til at Selbekk kan leve av det. På dagtid jobber hun derfor på en fabrikk med andre fra Västerås. Så trener hun på kveldene. En dag håper Selbekk at situasjonen blir annerledes.

– Bandyen har utviklet seg veldig mye bare på den lille tiden jeg har vært her. En gang i fremtiden kan jeg kanskje leve av det. Det hadde vært stort, forteller hun.

Stolte foreldre

For pappa Thomas og mamma Vibeke var det ikke lett å se datteren flytte til Sverige bare 16 år gammel. At hun har lyktes så godt, gjør dem stolte.

– Det var veldig spesielt for oss. Hun skulle jo flytte som 16-åring og bo alene på hybel i et fremmed land. Men vi har støttet henne. Jeg syns det er moro at hun følger drømmen sin, sier pappa Thomas Selbekk til VG.

Han har fått med seg VG-kåringen og bykset datteren har gjort på listen den siste uken.

– Det er utrolig moro. Det er veldig mange bandyspillere som syns dette er gøy og som helt sikkert har stemt på henne. Det er en idrett som egentlig er ganske stor, men som ikke har fått så mye oppmerksomhet tidligere. Det er morsomt at pressen nå skriver om den, sier Selbekk senior.