NIF varsler IOC om norsk reisebyrå

Norges idrettsforbund (NIF) liker dårlig at et norsk reiseselskap kjøper OL-billetter i Finland og selger disse til norske kunder.

Nå vil NIF varsle både IOC, billettforhandleren i Finland og den finske olympiske komiteen om praksisen til Stegane Sport.

Årsaken er at idrettsforbundet har gitt selskapet CoSport, som er eid av NIF-sponsoren Jet Set Sports, monopol på salg av OL-billetter i Norge. At Stegane Sport kjøper sine billetter av en IOC-godkjent forhandler i Finland hjelper ikke, mener NIF.

– Foreløpig sender vi mail til IOC, den autoriserte billett forhandleren i Finland og den finske nasjonale olympiske komiteen og gjør de oppmerksom på det faktiske som skjer. I tillegg orienterer vi den autoriserte billettforhandleren (CoSport) i Norge. Vi har ingen opplysninger som tilsier at den norske aktøren har anledning til å videreselge OL-billetter fra den finske autoriserte forhandleren, sier kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine.

Stegane Sport tilbyr, som VG skriver onsdag, OL-pakker til betydelig lavere priser enn CoSport.

– Burde man ikke bare være glad for at noen tilbyr OL-pakker til nordmenn for en billigere penge enn hva CoSport makter?

– Vi må som alle andre involverte følge de kjørereglene som IOC og arrangørkomiteen har lagd. Når det gjelder pris så får det være opp til de aktørene som er autorisert til å selge billetter, sier Røine.

Runolv Stegane, som eier det aktuelle reiseselskapet, hevder å være avslappet til NIFs reaksjon:

– De truet med det samme før OL i Sotsji i 2014, men det var ingen problemer med hverken billetter eller tilskuerpass under OL den gangen. Og jeg kan ikke tenke meg at det blir noe problem nå heller. Jeg driver et lite firma og har vært ute en vinternatt før. Jeg lar meg ikke true av folk som har mistet hode av etter å ha fått toppjobber i NIF, sier han til VG.

Mener kundene ikke risikerer noe



I øyeblikket har 183 nordmenn kjøpt 505 arenabilletter til OL i Pyeongchang gjennom NIF-partneren CoSport. Samtidig har 32 personer kjøpt 204 billetter gjennom Stegane Sport.

De aller fleste av disse er ifølge Runolv Stegane kunder som vanligvis benytter selskapet på langrenn-, skiskyting- eller håndballturer.

– Kundene dine risikerer tilsynelatende et tap her?

– Det er i så fall jeg som må ta det tapet. Kundene risikerer ingenting, sier Stegane.

Han bruker ordet «smålig» om NIFs reaksjon. For så lenge han kjøper billetter av en IOC-autorisert forhandler, burde saken være grei, mener han.

– Det er veldig spesielt å oppleve at man jobber mot det at norske tilskuere skal få oppleve et OL på nært hold. Og det er veldig spesielt at NIF binder seg til en monopolist, som i tillegg eies av en mann med et meget tvilsomt rulleblad, sier Stegane.

Kommunikasjonssjef Niels Røine svarer slik på vegne av idrettsforbundet:

– Jeg skjønner ikke påstander om hverken trusler eller smålighet. Det er ikke riktig. Det eneste vi gjør er å informere om det faktiske som skjer. Vi referer til det regelverket som IOC og arrangørkomiteen har rundt billettsalg.

Kontroversiell eier



Runolv Stegane er kritisk til Jet Set Sports-eier Sead Dizdarevic, som har tjent en formue på OL-billetter gjennom flere tiår.

Under en rettssak mot lederne av søkerkomiteen til Salt Lake City sa Dizdarevic seg villig til å vitne under ed – mot et løfte om at han ikke kunne straffeforfølges.

Jet Set Sports-eieren innrømmet i retten at han hadde gitt 130 000 dollar (1,1 mill. kr. etter dagens kurs) til de tiltalte i håp om at han skulle bli den offisielle billettselgeren under OL i 2002.

Jet Set Sports og Sead Dizdarevic ble til slutt offisiell billettselger i Salt Lake-OL. Det tjente de, ifølge det 64-åringen sa i retten i 2003, 57 millioner kroner på.

VG omtalte Jet Set Sports og koblingen til NIF bredt for halvannet år siden. Den gangen svarte markedssjef Morten Schønfeldt følgende på epost.

«Vi har gått noen runder, og sjekket med IOC. De har sagt at han (Dizdarevic) ikke ble dømt for noe. Han har forholdt seg redelig etter det, og følger IOC-reglene. Det er også mange andre nasjonale olympiske komiteer som bruker dem (Jet Set Sports). Om han hadde drevet på siden av loven, hadde ikke hverken disse eller IOC jobbet med ham».

Dyre OL-pakker

Runolv Steganes dyreste OL-pakke koster 39.000 kroner per person for én uke. Da er både fly, hotell og inngangsbillett til ni konkurranser (primært langrenn og skiskyting) inkludert.

Den dyreste pakken til Cosport, den offisielle norske leverandøren, kostet på sin side hele 88.000 kroner denne uken. Den inkluderer firestjerners hotell, seks valgfrie øvelser og avslutningsseremonien – men derimot ikke flyreisen.

– Opplever NIF pakkeprisene til Cosport som fornuftige?

– Vi går ikke inn og vurderer prisingen av kommersielle aktørers pakkepriser til OL. Samtidig er det klart at vi ønsker så mange engasjerte nordmenn på plass, sier Niels Røine.